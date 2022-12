Parts de marché: les chaînes du Groupe TVA en tête

L’ensemble des chaînes du Groupe TVA a augmenté ses parts de marché cet automne.

Selon les données confirmées par Numeris, TVA est en tête des chaînes conventionnelles. De son côté, LCN s’est hissée en tête des chaînes spécialisées et se classe deuxième parmi les plus regardées entre 6 h et 18 h, toutes chaînes confondues.

La part de marché des chaînes spécialisées du Groupe TVA a enregistré la plus forte croissance parmi tous les groupes au Québec. Elle est passée de 12,6 % à l’automne 2021 à 15,5 % à l’automne 2022. Ainsi, TVA Sports et les chaînes de divertissement addik, Moi et Cie, Évasion, Zeste et Prise 2 ont toutes connues une augmentation de leur audimat.

Les cinq émissions les plus regardées, toutes chaînes spécialisées de divertissement confondues, appartiennent d'ailleurs au Groupe TVA. La production originale de Zeste, «Le Restaurant», a obtenu le plus grand auditoire cumulé de la chaîne, qui a elle-même plus que doublé sa part de marché.