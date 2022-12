Plaintes contre les prêtres : l’ex-juge Pepita Capriolo estime que l’Église montréalaise est contrôlée par une caste

La juge à la retraite Pepita Capriolo, qui a démissionné avec fracas lundi de son poste de conseillère à l’archevêché de Montréal, estime que l’Église catholique est une institution qui a peur du changement et qui est toujours contrôlée par une véritable « caste » de religieux vivant en vase clos.

À la demande de l’archevêque Christian Lépine, Mme Capriolo participait depuis deux ans à la révision du processus de gestion des plaintes contre les religieux abuseurs. Son aide avait été sollicitée à la suite de la publication en 2020 d’un volumineux rapport à propos d’un prêtre catholique montréalais reconnu coupable d’agressions sexuelles sur deux adolescents, dont elle était l’autrice.

Mais l’ancienne magistrate de la Cour supérieure s’est rendu compte, au fil du temps, qu’elle était de plus en plus ignorée. « Je voyais que tout ce que je disais ne donnait absolument plus rien. Il y avait ce mur qui s’est créé contre moi », explique-t-elle en entrevue, lundi.

Les changements qu’elle proposait pour réorganiser le fonctionnement de l’archevêché n’étaient plus les bienvenus.

Elle dit avoir rencontré trois sortes d’opposants. « Il y a des gens qui ne veulent pas le changement et il y a ceux qui disent que le changement doit arriver beaucoup plus lentement ; ça, c’est leur excuse ; peut-être qu’ils veulent attendre un autre deux mille ans. Il y a aussi ceux-ci qui veulent la tête de l’archevêque [Christian Lépine] », note-t-elle.

La vieille garde

« Ils sont de la vieille garde ; ce sont ceux qui sont habitués au cléricalisme. C’est comme une caste et ils se protègent », ajoute-t-elle.

Avec les autres membres du comité auquel elle participait, Mme Capriolo souhaitait mettre de l’ordre dans la tenue des dossiers des prêtres à l’archevêché, établir un processus de plainte confidentiel et indépendant et s’assurer qu’il existe de l’imputabilité chez des dirigeants de l’archidiocèse pour éviter que chacun refuse de prendre ses responsabilités dans les cas d’abus de la part des prêtres.

Au bout du compte, elle se dit simplement dépassée par l’opposition qu’elle a rencontrée. « Je ne comprends pas, je ne vois pas quel est le gain, dit-elle. Les catholiques de base, eux, veulent le changement. Si vous saviez le nombre de lettres de remerciement que j’ai reçues. »

Elle refuse toutefois de lancer la pierre à l’archevêque Christian Lépine. Elle estime qu’il est de bonne foi, mais qu’il prête trop l’oreille aux partisans du statu quo au sein de l’Église montréalaise.

Rapport dévastateur

La démission de Mme Capriolo coïncide avec la publication d’un rapport dévastateur de l’ombudsman de l’archevêché. Dans son cinquième rapport trimestriel, Me Marie Christine Kirouack constate des failles importantes dans le nouveau processus de traitement des plaintes contre les prêtres. Par exemple, elle rapporte le comportement inacceptable d’un responsable religieux qui a divulgué des informations confidentielles contenues dans des plaintes et qui a même été intimidant à son endroit par le biais d’une plainte déposée contre elle au Barreau du Québec.

Mgr Christian Lépine a refusé de commenter le rapport de l’ombudsman en invoquant sa volonté de « respecter l’indépendance » de Me Kirouack, a indiqué sa porte-parole, Érika Jacinto, dans un courriel.

Quant à la juge Capriolo, Mgr Lépine s’est borné à la remercier « vivement » pour son travail et à souligner son apport « inestimable », « d’abord avec la préparation d’un rapport fouillé, puis la mise en œuvre de ses recommandations ».

