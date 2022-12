Pourquoi un prof voudrait devenir directeur d’école?

Sur sa page Facebook, la Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement posait récemment cette question aux enseignants: pourquoi un poste de direction ou de direction adjointe ne vous attire pas?

Comme je risquais de faire une fixation désagréable sur le verre à moitié vide, j’ai décidé de déléguer la tâche (comme un bon boss) à deux excellents directeurs que je connais.

J’ai toutefois modifié la question initiale afin de voir le verre à moitié plein: comme enseignant, pourquoi un poste de direction devrait m’attirer?

Christian Couture (directeur responsable de l’accompagnement des nouvelles directions)

Photo courtoisie

Le rôle principal d’une direction est d’amener une équipe à déterminer les véritables enjeux de l’école pour ensuite être cohérent dans nos interventions et éviter de s’éparpiller. Personnellement, ce que j’aime le plus, c’est le pouvoir de faire bouger les choses et amener une équipe à avoir de l’impact.

Malgré ce que les gens en général peuvent penser, la direction possède un grand pouvoir d’influence sur son milieu. Particulièrement dans un centre de services décentralisé comme le nôtre. Oui, nous devons respecter la LIP, le régime pédagogique et les encadrements locaux, mais nous avons quand même un espace non négligeable pour innover et engager notre milieu pour répondre le plus adéquatement possible aux besoins et aux forces de nos élèves.

Ce n’est pas un job d’exécutant. Au contraire, il faut lire notre milieu, créer de l’adhésion et de la cohésion dans l’équipe, prioriser, mobiliser, etc. On est loin du modèle «diriger sans s’excuser» ou du patron qui gère de façon «top-down». Modèles qui ne me conviendraient pas du tout!

Luc Paquet (directeur de l’école secondaire du Mont-Sainte-Anne)

Photo courtoisie

Avoir du succès avec 25 élèves au primaire ou 120 au secondaire est extrêmement valorisant et peut pousser certaines personnes à vouloir influencer, à plus grande échelle, la réussite scolaire.

Si comme enseignant, tu as su favoriser l’apprentissage de tous tes élèves, créer un climat de classe bienveillant et sécurisant, t’impliquer dans la vie scolaire de l’école tout en étant en mesure de concilier travail et vie personnelle, tu as peut-être trouvé une recette qui mérite d’être partagée. Un poste de direction permet de faire un pas dans cette direction.

L’éducation est un milieu formidable dans lequel il est essentiel de faire attention à notre monde. La direction permet de travailler à changer la culture. On peut voir de nouveaux modèles de gestionnaires qui ne passent pas leur temps dans leur bureau. On peut agir sur le bien-être au quotidien des employés, sur la valorisation de leur travail, sur l’amélioration du climat, sur le fait de redonner un sens au travail de chacun.

La sagesse

En ce qui me concerne, comme prof, j’ai toujours pensé que les bonnes idées n’appartiennent ni au patronat ni au syndicat. J’essaie seulement de me placer du côté du gros bon sens pour le bien-être des élèves et du personnel.

«Lorsque deux forces sont jointes, leur efficacité est double.» –Newton