Rouge et Or: retour au Québec pour Maxime-Olivier Cabana

Après trois saisons aux États-Unis, dont la dernière avec les Cardinals de Louisville en Division 1 de la NCAA, le joueur de ligne offensive Maxime-Olivier Cabana a jugé que le moment était venu de rentrer à la maison et il s’alignera avec le Rouge et Or de l’Université Laval.

Après son parcours scolaire avec le Blizzard du Séminaire Saint-François, Cabana voulait vivre l’aventure américaine dans l’espoir d’attirer l’attention d’une équipe de la NCAA et éventuellement obtenir une opportunité dans la NFL.

Photo courtoisie Louisville Cardinals

«Je ne fais pas une croix sur la NFL, mais ma vision a changé, a raconté le gaillard de 6 pi 5 po et 285 livres. Au départ, mon seul objectif était de me rendre le plus loin possible dans le football. Je veux maintenant jouer du football compétitif avec mes amis et entouré de ma famille. La NCAA, ce n’était pas pour moi.»

«Malgré mon retour au Québec, je suis vraiment content d’avoir vécu l’aventure américaine et je n’ai aucun regret, de poursuivre Cabana. J’ai vu mes parents 130 jours dans les trois dernières années. Au bout du compte, je n’étais pas heureux et j’ai réalisé que ce n’était pas pour moi. Je suis fier de ce que j’ai accompli. Il y a peu de Québécois qui se retrouvent dans un Power 5 de la NCAA et je suis reconnaissant d’avoir obtenu cette opportunité.»

Photo courtoisie Louisville Cardinals

Retour près de sa famille

L’éloignement pesait lourd sur les épaules de Cabana qui débutera ses études en droit à Laval en janvier. «Ça faisait trois ans que j’étais loin de ma famille et c’était le temps de revenir, a-t-il souligné. Parce que je n’avais pas l’intention de rester aux États-Unis après mes études, mon diplôme n’aurait pas valu grand-chose au Canada. Il aurait fallu que j’étudie quatre ans de plus et ma carrière aurait été écourtée de quatre ans par le fait même.»

«Mon entraîneur de position a été compréhensif, d’ajouter Cabana. Il m’a dit qu’il aurait pris la même décision s’il avait été dans ma position. J’ai été habillé pour les parties à domicile, mais je n’ai pas joué. Cette situation n’a pas influencé ma décision puisque j’aurais vu du terrain en 2023.»

En plus de ses études et de sa famille, un autre facteur a pesé lourd dans la balance. «Je voulais jouer avec mes chums, a-t-il indiqué. À Laval, je vais retrouver mes amis Philippe Champagne et Christopher St-Hilaire avec qui j’ai joué au Séminaire Saint-François. C’était un aspect important.»

Une seule visite

Après avoir terminé sa session à Louisville, Cabana a effectué sa visite à Laval, jeudi dernier. Pendant sa réflexion, il avait contacté le Rouge et Or pour vérifier leur intérêt. «Je me suis senti chez-nous au moment de ma visite, a-t-il indiqué. Quand le Rouge et Or a confirmé son intérêt, c’était clair que je ne contacterais pas d’autre équipe et que je ne ferais pas d’autre visite.»

Utilisé comme garde à Louisville, Cabana évoluera comme bloqueur à Laval. «C’est la position que je préfère pour avoir évolué comme bloqueur au SSF et lors de mes deux saisons dans une école préparatoire avec les Wildcats de Williston Northampton. C’est là que Carl Brennan (l’entraîneur de la ligne offensive) me voit.»

Pense-t-il voir de l’action rapidement? «Je souhaite voir du terrain rapidement, mais je ne prends rien pour acquis. Il y a déjà de bons bloqueurs en place et de bonnes recrues vont s’ajouter. On ne m’a donné aucune garantie.»

Ce midi, le Rouge et Or a aussi confirmé la venue du receveur étoile Olivier Cool, des Nomades de Montmorency. Il a dominé le circuit collégial Division 2 avec 56 réceptions pour 1055 verges et neuf touchés pour mener les Nomades en finale du Bol d’Or.