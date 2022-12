Ses racines en Iran, son cœur au Québec

Quand elle regarde le combat périlleux de ses sœurs iraniennes, descendues dans la rue en découvrant leurs cheveux pour réclamer la fin d’un régime totalitaire qui brime leur liberté, Olga Farman prend conscience de son privilège.

Née à Rivière-du-Loup de parents iraniens, l’associée directrice du cabinet d’avocats Norton Rose Fulbright à Québec a eu la chance d’une autre vie.

Devant la répression du mouvement de contestation qui dure depuis septembre, devant la mort de femmes et d’enfants qui n’ont pour armes que le courage, la musique et la poésie, Olga pourrait se sentir coupable de son privilège de Québécoise. Car où elle est, elle a la chance d’être libre, de mener une carrière exceptionnelle et de collectionner les prix ; le dernier étant celui du leadership féminin, remis par la Chambre de commerce et d’industrie de Québec. Mais à quoi servirait un sentiment de culpabilité, sinon à s’apitoyer et à se figer ? Olga aime mieux offrir son énergie vitale à un pays qui l’a accueillie comme une de ses filles de souche.

« Le Québec m’a aidée à me propulser et je veux montrer un autre angle de l’immigration. Montrer comment on peut contribuer à la société et l’enrichir avec des racines différentes », dit-elle avec conviction.

Une vie à 100 miles à l’heure

Et quelle contribution ! Olga jongle avec tous les rôles. Elle est maman d’un garçon de dix ans, qu’elle élève avec des valeurs féministes. Elle est avocate spécialisée en droit des affaires et sciences de la vie, notamment. Elle dirige un bureau de 150 collègues et elle siège au comité de direction pancanadien de son cabinet pour donner une vision commune à 2000 personnes.

Elle siège aussi à six conseils d’administration, dont celui de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Et elle préside des campagnes majeures, année après année, pour redonner à la société.

« C’est une vie intense, mais ça ne me pèse pas. L’intensité me nourrit. J’ai une énergie innée », dit-elle avec un sourire lumineux.

Ses journées donnent le vertige. Elle se lève avant le soleil, à 4 h 30, parcourt les journaux du monde et communique avec ses collaborateurs du matin, avant de déjeuner avec son fils, puis de se consacrer à ses activités professionnelles, entre 7 h 30 et tard le soir. Elle réussit au moins à préserver ses week-ends pour passer du temps avec son conjoint et son fils.

« Paul, ce n’est pas une nounou qui l’élève ! Cette semaine, il faisait de la fièvre. J’ai vidé mon agenda d’une journée pour m’occuper de lui », marque-t-elle, avec le désir de montrer qu’elle est réelle et qu’il est possible d’être sur tous les fronts.

Pendant la pandémie, elle s’est activée à mobiliser les avocats seniors pour qu’ils accompagnent les jeunes, isolés et laissés à eux-mêmes, angoissés. Les enjeux de santé mentale étaient partout, et même Olga se demande par quel miracle elle ne s’est jamais écrasée. Par l’action, sans doute.

Vers plus de diversité en haut lieu

L’avocate et entrepreneure prêche par l’exemple. Elle veut voir plus de femmes leaders, plus de diversité en haut lieu. Elle est de celles qui ouvrent la voie aux générations suivantes. Car si elle se sent privilégiée par rapport aux femmes d’Iran, elle comprend aussi que rien n’est acquis, même ici.

« L’Iran est un extrême dans son symbole, mais les enjeux des femmes, c’est un combat constant. Il y a des menaces, de la misogynie, des violences sexuelles, beaucoup d’enjeux, même chez nous. »

La manière d’Olga de répondre à ces offenses, et aussi de combattre la montée des extrémismes, c’est de prendre une place de leader dans la société. Pour faire une différence positive, là où elle le peut.

NORTON ROSE FULBRIGHT

Année de fondation: 1794

1794 Fondateur: Philip Rose

Philip Rose Lieu du siège social: Londres

Londres Secteur d’activité: Droit

Droit Nombre d’employés à Québec: 150

