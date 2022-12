Trois prix pour l’Aristocrate

Le Best Western Premier Hôtel Aristocrate de Québec s’est distingué lors de la récente convention annuelle Best Western® Hotels & Resorts qui a réuni près de 2 000 hôteliers récemment à Cleveland, Ohio.

L’établissement situé au 3100, Chemin Saint-Louis, a reçu le prix Chairman Award, décerné aux établissements membres qui se démarquent au niveau de la propreté et de la condition des lieux lors de l’inspection effectuée par la chaine ; le Champion Customer Care Award, remis aux propriétés Best Western qui démontrent et illustrent le mieux des niveaux exceptionnels de service et de soins et le Champion RevPAR Award décerné aux propriétés dont le revenu par chambre disponible s'est le plus amélioré dans chacun des sept districts de la marque en Amérique du Nord.

Le Best Western Premier Hôtel Aristocrate, qui propose 100 chambres confortables, abrite aussi l’excellent restaurant La Fenouillière.

Un partenaire apprécié

Photo fournie par le Grenier

Jacques Paquet, président du Groupe Paquet et Fils (à droite sur la photo), a remis récemment à Yvon Gosselin (à gauche), président du conseil d’administration du Grenier de Lévis un montant de 7 000 $ pour la confection de paniers de Noël de l’organisme. Le Grenier alimentaire distribuera cette année plus de 650 paniers de Noël, d’une valeur de 350$, qui comprend (pour une famille de 2 parents, 2 enfants) un poulet, de la viande, des pâtes, des céréales, du pain, des produits de beauté et d’hygiène. C’est une augmentation de 150 paniers comparativement à l'an passé. Renseignements ou pour donner au Grenier alimentaire, cliquez ici.

Aide appréciée

Photos fournies par les Lions de SESNSR

Le Club Lions St-Étienne/St-Nicolas/St-Rédempteur a offert récemment des chèques de 500$ aux trois (3) organismes Service d’Entraide situés sur son territoire et qui ont des besoins grandissants.

En souvenir

Photo d'archives AFP

Le 12 décembre 2021. Max Verstappen (photo) remporte le controversé Grand Prix d'Abu Dhabi 2021, battant de justesse le septuple champion du monde Lewis Hamilton pour devenir le premier champion du monde de Formule 1 à venir des Pays-Bas. Photo AFP Archives.

Anniversaires

Photo d'archives

Martin Fontaine (photo), chanteur québécois (Elvis Story) 58 ans...Antoine Bertrand, comédien québécois, 45 ans...Kevin Parent, chanteur québécois, 50 ans...Philippe Laroche, porte-parole des Cages brasserie sportive, de la région de Québec et actionnaire de la Cage de Lebourgneuf, 56 ans...Robert Lepage, metteur en scène, scénographe, auteur dramatique, acteur et cinéaste de Québec, 65 ans...Jocelyne Cazin, ex-journaliste québécoise, 72 ans...Daniel Bouchard, gardien de buts de la LNH (1971-86), 72 ans...Patrick Zabé, chanteur et antiquaire de Québec, 81 ans...Dionne Warwick, chanteuse américaine, 82 ans...Connie Francis, chanteuse italo-américaine, 85 ans...Bob Barker, ex-animateur américain (The Price is right), 99 ans.

Disparus

Photo d'archives

Le 12 décembre 2021 : Jacques Auger (photo), 79 ans, homme d’affaires et pionnier de l’enseigne McDonald’s dans la grande région de Québec et premier à ouvrir un restaurant de la célèbre chaîne, en 1977, à Lévis... 2020 : Claude Castonguay, 91 ans, Le «père de l’assurance maladie» et l’un des grands bâtisseurs du Québec... 2020 : Alfonso Gagliano, 78 ans, ancien député libéral de Saint-Léonard et ancien ministre fédéral... 2020 : John Le Carré, 89 ans, le maître britannique du roman d’espionnage... 2020 : Charley Pride, légendaire chanteur baryton, première superstar du country noir et premier membre noir du Country Music-Hall of Fame... 2019 : l’Honorable Jean Bazin, 79 ans, avocat né à Québec, nommé au Sénat en 1986 où il siègera jusqu’en 1989... 2017 : Zarley Zalapski, 49 ans, ex-joueur de la LNH (637 matchs)... 2015 : Jacques Hurtubise, dit Zyx, 65 ans, co-fondateur du magazine humoristique « Croc » ... 2009 : Cécile Leduc, 51 ans, assistante à la réalisation des émissions Salut, Bonjour et Le Banquier (TVA) ... 2007 : Ike Turner, 76 ans, chanteur et guitariste américain... 2005 : Thérèse Renaud, 78 ans, romancière et poète québécoise... 1995 : Olivette Thibault, 81 ans, comédienne québécoise... 1985 : Anne Baxter, 62 ans, actrice américaine... 1980 : Jean Lesage, 68 ans, le Père de la Révolution tranquille et premier ministre du Québec de 1960 à 1966.