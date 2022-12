Tyson Fury s’entraînera avec... Wayne Rooney

Le boxeur Tyson Fury a trouvé un volontaire pour le moins inattendu afin de l’aider durant ses prochaines séances de «sparring» : la vedette du soccer anglais Wayne Rooney.

Champion des poids lourds du World Boxing Council (WBC), Fury (33-0-1, 24 K.-O.) espère affronter Oleksandr Usyk (20-0-0, 13 K.-O.), le détenteur des ceintures de la catégorie des autres principaux organismes de sanction.

Aussi, l’Ukrainien a été interpellé publiquement par son vis-à-vis de 34 ans après que celui-ci eut défait Derek Chisora le 3 décembre.

En attendant une réponse, il se retrouvera aux bons soins d’un compatriote tout aussi célèbre que lui.

«J’ai discuté avec Wayne et il est prêt. Nous allons le dépêcher sur place pour la préparation d’un combat contre Oleksandr Usyk. Ce n’est pas une blague, c’est très sérieux. Il participera à un camp de quatre semaines en ma compagnie», a-t-il déclaré au réseau ESPN.

Jeudi, le pugiliste disait souhaiter croiser les gants avec Rooney, davantage connu pour ses habiletés avec ses pieds qu’avec ses mains.

«Wayne Rooney est une légende en soi, a-t-il complimenté. J’ai grandi en le voyant à l’œuvre quand il était plus jeune avec l’équipe d’Angleterre et Manchester United. [...] Il est un grand amateur de boxe, il est issu d’une famille de boxe. Donc, espérons que nous aurons quelques séances ensemble. J’ai besoin de quelqu’un plus petit pour me préparer à Usyk.»

Quant à celui portant le chapeau d’entraîneur-chef du D.C. United, dans la Major League Soccer, il a fait l’apologie de Fury au terme de son gain des récents jours.

«Je pense qu’il est le meilleur qu’on ait vu depuis fort longtemps. Personne ne le battra, selon moi. Il est une légende absolue en raison de ce qu’il a fait pour son sport. Il est divertissant, ses habiletés sont formidables, tout comme sa force mentale», a-t-il estimé.