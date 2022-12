Un syndicat a protégé sa présidente

Plongé dans un climat de travail « malsain », le syndicat des professionnels du gouvernement a négocié le retrait de griefs dénonçant notamment l’attitude « agressive et intimidante » de sa présidente et proposé une indemnité de 60 000 $ contre la démission d’une employée.

Des documents obtenus par notre Bureau parlementaire démontrent que le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) a tenté de cacher cette histoire embarrassante pour sa présidente de l’époque, Line Lamarre.

« Si l’entente de règlement est acceptée, ***** s’engage à suspendre ses griefs et ne déposera pas sa 2e réclamation en récidive à la CNESST », affirme le procès-verbal d’une réunion du comité exécutif daté du 23 juillet 2020. Le Journal a choisi de ne pas identifier l’employée.

Dans un grief déposé six mois plus tôt, on peut lire que la présidente aurait eu une « attitude agressive et intimidante » à l’endroit de l’employée en question.

La plainte faisait notamment référence à l’article de la convention collective intitulé « Discrimination, harcèlement et violence ».

L’employée « désire quitter le SPGQ », précise le procès-verbal.

Protéger l’organisation

Les membres du comité exécutif ont donc voté à l’unanimité en faveur de l’offre de règlement pour un montant d’environ 60 000 $ « afin de protéger l’organisation », poursuit le résumé de la rencontre.

« De plus, certains membres de l’exécutif sont d’avis que s’ils continuaient les poursuites contre elle, les sommes encourues pourraient s’avérer plus élevées incluant le temps et l’énergie consacrés », peut-on lire.

Line Lamarre s’est abstenue lors du vote, puisqu’elle était concernée par le dossier.

Contactée pour un commentaire, l’employée en question a refusé de témoigner, affirmant que son entente de départ lui interdit explicitement de parler aux médias.

« Tous les gens encore en place ont une responsabilité. Mon histoire, ça s’est passé devant les yeux de tout le monde », a-t-elle déclaré avant de mettre fin à la conversation.

En entrevue, Line Lamarre affirme que la décision visait à trouver une entente à l’amiable, même si l’ex-présidente assure qu’elle aurait eu de « très bonnes chances » de l’emporter en contestant le grief. « Aussi bête que ça puisse paraître, on a voulu aider l’employée plutôt que de lui nuire », dit Line Lamarre.

Les coûts d’une contestation judiciaire auraient été similaires à l’entente négociée, fait-elle valoir. « Il vous manque tout un contexte », assure Mme Lamarre. L’entente de confidentialité, affirme-t-elle, l’empêche d’en dire plus.

« On a choisi de prendre des actions pour protéger le SPGQ, protéger les employés, même ceux qui étaient déficients, dit l’ex-présidente. Je n’étais pas toute seule à la tête du SPGQ. »

« Climat de travail malsain »

L’histoire de cette employée est loin d’être un cas isolé. Le Journal a parlé à six autres personnes qui ont dénoncé un climat toxique sous la présidence de Line Lamarre, en poste jusqu’à la mi-novembre.

Dans sa lettre de démission remise le 17 janvier, le quatrième vice-président dénonçait « un climat de travail malsain ».

« Dans mon expérience de gestion au SPGQ, j’ai personnellement vu des employés en larmes à la suite d’interventions de la présidente », écrivait Armel Seh.

« Dans cet environnement de menace, de contrôle excessif, d’intimidation, d’attitude vindicative, de manipulation et de tentative de musellement, mes valeurs personnelles s’en trouvaient profondément heurtées », poursuit-il. Une employée contactée pour ce reportage affirme, quant à elle, avoir vécu « un climat de terreur » au SPGQ.

Un autre confie avoir quitté « parce que la suite, ça aurait été de me rendre malade ».

« Il n’y avait pas une réunion, une discussion qui ne se terminait pas par une menace », déclare cet ex-employé.

PROBLÈMES DE GESTION

Un rapport de la commission de surveillance du SPGQ, déposé le 26 novembre dernier, fait état d’enjeux importants dans la gestion de l’organisme.

Une élue, non identifiée, s’est fait rembourser plus de 25 000 $ en compte de dépenses non conformes (absence de pièces justificatives, dépenses de plus d’une année, nuitées ne respectant pas les critères prévus au règlement, allocation de dîner alors que déjà fourni lors de rencontres) sans justifications de l’exécutif.

De plus, « certains membres de l’exécutif ont été absents ou en travail léger sur une longue période, cela sans justification médicale tout en gardant 100 % de leur rémunération ».

La commission a noté une augmentation de l’absentéisme au SPGQ. « La nature des absences : notamment des départs et des absences prolongées (maladies). Ainsi ces absences ont un impact majeur sur l’état général du SPGQ. »

Certains membres de l’exécutif n’ont pas pris de vacances depuis plusieurs années. « Une pratique semble avoir été instaurée, à savoir de s’octroyer un temps de récupération pour compenser le grand nombre d’heures travaillées à l’exécutif. »

La commission n’a pas pu « obtenir de l’information sur les déboursés engendrés par les ententes confidentielles ».

Le syndicat représente plus de 32 000 membres, principalement des professionnels de la fonction publique, mais aussi en enseignement supérieur et dans des sociétés d’État.

Guerre interne au SPGQ

Line Lamarre et son successeur, Guillaume Bouvrette, affirment qu’un conflit règne au sein de la direction du SPGQ. Mais tous deux rejettent l’idée d’un climat nocif pour les employés.

« Je suis présentement en arrêt de travail parce que, politiquement, il y a eu énormément de violence dans les instances du SPGQ », dit l’ex-présidente, qui a quitté ses fonctions le 14 novembre dernier pour des « motifs personnels », trois ans après son arrivée en poste.

Mme Lamarre se dit victime d’une « campagne de salissage » de la part d’ex-collègues. « Parce qu’on avait une organisation à redresser. On a mis fin à certains privilèges. Alors, c’est sûr qu’il y a des gens qui ne sont pas contents », affirme-t-elle.

Son successeur, Guillaume Bouvrette, abonde dans le même sens. Des plaintes pour harcèlement psychologique visent plusieurs personnes au SPGQ, révèle-t-il.

« Ça peut impliquer des gens à différents niveaux de l’organisation », ajoute le président, sans préciser le nombre de plaintes.

Enquêtes en cours

« Les gens qui ont déposé ces plaintes-là sont souvent des gens qui ont soit des intérêts ou des conflits d’intérêts personnels. On peut viser, par le dépôt de ces plaintes-là, à nuire », dit M. Bouvrette.

« Par contre, une fois cela dit, nous on prend ces plaintes-là très au sérieux et on fait les analyses et les enquêtes qu’on doit faire », ajoute-t-il.

Tirer des conclusions avant la fin des enquêtes serait « prématuré », selon lui.

En novembre dernier, le conseil syndical du SPGQ a confié à une firme externe le mandat de réaliser un diagnostic organisationnel. Une autre firme se penche sur le climat de travail au comité exécutif.

Mais M. Bouvrette assure ne pas avoir fermé les yeux sur un climat malsain concernant les employés de l’organisation, lui qui était vice-président jusqu’à récemment. « Non, pas du tout », lance-t-il.

Problème de gouvernance

Comme de nombreuses personnes interviewées, Line Lamarre affirme que le SPGQ souffre d’un important problème de gouvernance.

« On a de sérieux problèmes fondamentaux dans l’organisation [du] SPGQ. On ne sait pas qui doit prendre les décisions, c’est compliqué entre les instances », déplore l’ex-présidente.