LEMIEUX, Claire Croteau



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 20 novembre 2022, à l'âge de 75 ans, est décédée dame Claire Lemieux, épouse de monsieur André Croteau. Née à St-Romuald le 5 septembre 1947, elle était la fille de feu dame Simonne Beaulieu et de feu monsieur Charles Lemieux. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Outre son époux André, madame laisse dans le deuil son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Guy (Jocelyne Brousseau), Lina (André Côté), Nicole, Christian (Sylvie Lachance), Céline (Yves Dupont), Liette (Aline); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Les funérailles sont sous la direction de