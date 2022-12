FORTIER, Marie-Ange Turcotte



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 décembre 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Marie-Ange Turcotte épouse de M. René Fortier. Elle demeurait à St-Jean, Île d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairejeudi le 15 décembre 2022 de 16h30 à 20h.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil outre son époux ; ses enfants : Francine (Ronald Martin), Denise, Céline (Jean Bourgault), Michel (Josée Desbiens). Jean Cinq-Mars ; ses petits-enfants : Richard, Robert et Sébastien Martin, Sandra et Sylvain Cinq-Mars, Stéphanie, Mathieu et feu Jean-François Bourgault, Amélie, Caroline et Naomie Fortier ; ses arrière-petits-enfants ; Aurélie, Olivier, Arthur, Philippe, Ophélie, William, Anthony, Auxanne; sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur : Cécile (Marcel Gosselin), feu Jean-Louis (Laurence Gosselin), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fortier : Gérard (feu Louisianna Morency), feu Colette (Alexandre Dupuis), feu Gilles (Florence Bélanger), Gilberte, feu Marcel (Marie-Anne Demers, Vilmont Talbot) ; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son frère, ses sœurs et ses beaux-frères : Thérèse, Georges (Jeannette Fortier), Claire (Jean-Paul Turcotte), de la famille Fortier : Agathe (Jean-Paul Gosselin). Un remerciement spécial au personnel et au Dre Julie Dorval de l'unité de traumatologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués.