Avatar 2 : des premières critiques dithyrambiques

«Magnifique», «visuellement époustouflant», «un spectacle à couper le souffle»... La presse internationale n’a pas lésiné sur les superlatifs pour décrire le nouveau film de la saga Avatar, qui débarque sur nos écrans ce vendredi.

• À lire aussi: «C’est le gros film de l'année»: un immense succès est attendu pour le nouveau «Avatar»

• À lire aussi: «Avatar: la voie de l’eau» : James Cameron en met plein la vue (et les oreilles)

Aussitôt que l’embargo critique a été levé, mardi midi, les premières réactions sur le film ont commencé à fuser sur les réseaux sociaux. E si on exclut quelques avis plus mitigés dans certains médias, la nouvelle offrande du cinéaste James Cameron a eu droit à un véritable concert d’éloges.

«Passer plus d'une décennie à se languir de Pandora en valait la peine : Cameron a livré le plus grand film depuis, eh bien, Avatar!» a écrit mardi le journal New York Post.

Le Los Angeles Times parle quant à lui d’un nouveau film «encore plus ambitieux que le premier» qui clouera le bec à tous les sceptiques.

«James Cameron nous plonge si profondément dans son univers qu’on a parfois l’impression de ne pas regarder un film mais plutôt de flotter dedans», souligne le critique du Los Angeles Times.

Même son de cloche du côté du magazine Rolling Stones qui n’hésite pas à décrire Avatar : la voie de l’eau comme «le voyage cinématographique le plus étonnant» de James Cameron à ce jour.

Les avis sont aussi très favorables du côté de la France, où le film prend l’affiche ce mercredi.

«Cameron, cinéaste hydrophile, replonge dans le bain et relègue Black Panther : Wakanda Forever au rang d’aquarium vaseux. En même temps que la famille Sully, le spectateur découvre un bestiaire marin fabuleux», écrit journal Le Figaro.

Le magazine Paris Match a aussi été soufflé par la beauté de l’univers déployé par James Cameron : «À l’heure où l’expérience collective et sacrée de la salle de cinéma est battue en brèche par les plateformes de streaming et les nouveaux usages numériques, Avatar : la voie de l’eau propose une immersion unique, [et] donne un sens cinématographique au mot émerveillement», peut-on y lire.

Il reste à voir maintenant si Avatar : la voie de l’eau réussira à battre de nouveaux records au box-office...