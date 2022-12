Bo Horvat ne veut plus parler de son futur

Au cœur des rumeurs de transaction, le capitaine des Canucks de Vancouver, Bo Horvat, en a marre de parler de son avenir et ne veut plus répondre aux questions à ce sujet.

«Je me concentre sur cette saison et sur mon jeu pour les Canucks de Vancouver. Je veux aider l’équipe de toutes les façons possibles. Je n’aurai plus de commentaires à faire cette année à propos de mon futur», a-t-il dit, dans un communiqué publié mardi par son organisation.

La veille, le réseau TSN a appris que les Canucks cherchaient activement à échanger le joueur de centre de 27 ans après que ce dernier a refusé leur dernière proposition de contrat.

Horvat pourrait devenir joueur autonome sans compensation au terme de la présente campagne. Il connaît un excellent début de saison 2022-2023. En 28 parties, il a touché la cible 20 fois et fourni neuf mentions d’aide, pour 29 points.

Horvat avait été un choix de première ronde (neuvième au total) des Canucks lors du repêchage de 2013. Il compte 190 réussites et 205 aides, pour 395 points en 600 parties dans la Ligue nationale.

La formation de Vancouver occupe présentement le sixième rang de la division Pacifique, et ce, en vertu d’un dossier de 12-13-3. Elle renouera avec l’action mercredi soir, contre les Flames à Calgary.