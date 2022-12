MARCOUX, Suzanne



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 24 octobre 2022, à l'âge de 90 ans et 2 mois, est décédée madame Suzanne Marcoux. Elle était la fille de feu madame Simonne Guay et de feu monsieur Maurice Marcoux. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses frères et sa soeur Claude Marcoux (Jocelyne Méthot), feu Guy Marcoux (Louise Morency), Pauline Marcoux (Jacques Rousseau) et Bernard Boutin (Mona Goulet); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au Mausolée François-de-Laval du cimetière Notre-Dame-de-Belmont. La famille tient à remercier le personnel de la maison Aubé ainsi que celui de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec - Soins palliatifs Hôpital de l'Enfant Jésus, 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, Téléphone : 418 525-4385, Site web : www.fondationduchudequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.