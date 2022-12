Déplacement du conseil municipal du lundi au mardi: Marchand ouvert aux discussions

Si le déplacement des séances du conseil municipal de Québec du lundi ou mardi ne convient pas aux élus et aux conseils de quartiers, Bruno Marchand s’est dit ouvert à réviser ce projet-pilote.

• À lire aussi: Votre numéro de plaque d’immatriculation pour vous stationner à Québec

• À lire aussi: Stationnement de neuf étages sur la Grande Allée: le maire s’oppose à un projet «pour les années 70»

C’est ce que le maire de Québec a laissé entendu, mardi après-midi, en impromptu de presse.

« On peut en rediscuter. Si ça pose un immense problème sur les conseils de quartiers, on verra ce qu’on peut faire », a laissé tomber M. Marchand en parlant du possible changement de journée.

Par contre, ce dernier semblait résolu quant au changement d’horaire pour débuter les conseils à 15h plutôt qu’à 17h à partir de février 2023. La Ville de Québec avait évoqué « la conciliation travail et vie personnelle » pour expliquer ce changement à des habitudes bien ancrées.

Un vote sur le projet-pilote doit avoir lieu lundi prochain 19 décembre, lors du dernier conseil municipal de l’année 2022. D’ici là, le maire s’est dit ouvert aux discussions avec tous les conseillers pour trouver un terrain d’entente.

« Un casse-tête »

D’autre part, le maire Marchand a admis que les conseils de quartier n’ont peut-être pas été informés des changements à venir. Il a toutefois assuré que cela n’a pas été fait « de mauvaise foi ».

Des dirigeants de conseils de quartier ont récemment affirmé au Journal que les changements projetés constituent « un casse-tête » d’organisation pour eux.