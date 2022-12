GOSSELIN, Huguette



Au CHSLD Christ-Roy, le 2 décembre 2022, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Huguette Gosselin, fille de feu M. Xavier Gosselin et de feu dame Alice Lessard. Elle demeurait à St-Laurent, Île d'Orléans.où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie et de là au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireElle laisse dans le deuil ses neveux : Mario Coulombe (Johanne Vézina), Ginette Coulombe et Martin Coulombe ; ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s.