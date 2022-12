[EN IMAGES] Les 7 nouvelles expositions à voir l’an prochain au MBAM

Des femmes artistes mises à l’honneur, une sensibilité à la culture et aux artistes autochtones, du pop art, du design au féminin, de la vidéo, de la sculpture, des préoccupations écologiques et de la peinture s’abreuvant de lumière : le Musée des beaux-arts de Montréal promet une riche programmation 2023-2024. Voici 7 nouvelles expositions à voir l’an prochain.

Parall(elles) une autre histoire du design

Photo fournie par le MBAM / Courtoisie Joe Kramm

Cette exposition célébrera l’importante contribution des femmes à l’art du design, alors que celles-ci ont souvent été écartées du récit dominant de l’histoire du design. On retrouvera le travail d’artistes créatrices féminines canadiennes et américaines réalisé au cours des 150 dernières années et une influence du mouvement féministe sur leurs œuvres. Il faudra surveiller le thème de l’écoresponsabilité aussi présent dans les différentes techniques de design. Du 18 février au 28 mai 2023

Nalini Malani Par-delà les frontières

Photo fournie par le MBAM / Courtoisie Ranabir Das

Cette pionnière dans l’art vidéo - reconnue en Inde et partout à travers le monde – offre sa première exposition solo au Canada. Son installation vidéo Can You Hear me? (réalisée en partie pendant la pandémie) n’a encore jamais été présentée en Amérique du Nord. Son œuvre aborde, entre autres sujets, les inégalités entre les hommes et les femmes, ainsi que certains questionnements géopolitiques. La performance murale éphémère et réalisée en direct – City of Desires – Global Parasites – vaudra assurément le détour. C’est aussi l’une de ses œuvres vidéo qui sera projetée sur la façade du musée en février. Du 23 mars au 20 août 2023

L’univers au creux des mains Pensées et splendeurs de la Colombie autochtone

Photo fournie par le MBAM / Courtoisie LACMA

La plus importante exposition de pièces d’art de la Colombie à être présentée à l’international sera composée de 400 œuvres colombiennes de 1500 AEC à nos jours. L’idée derrière celle-ci ? Raconter l’histoire de la Colombie au-delà de ses stéréotypes et du point de vue autochtone. Au programme : diversité de l’art colombien, réflexions sur le monde qui nous entoure et célébration de « notre famille élargie » incluant la nature et les animaux. Du 3 juin au 1er octobre 2023

Marisol une rétrospective

Il s’agira de la plus importante rétrospective sur Marisol Escobar, sculptrice vénézuélo-américaine et figure majeure de l’art pop des années 60 et 70. Cette bonne amie de Andy Warhol était très investie dans les questions écologiques ainsi que dans celles de la représentation de la femme dans la société. D’où certains dessins représentant ses frustrations quant aux injustices vécues par les femmes dans le milieu de l’art. Du 7 octobre 2023 au 21 janvier 2024

(67893833 Photo fournie par le MBAM : Marisol (1930-2016), Mi Mama Y Yo [Ma mère et moi], 1968. Buffalo AKG Art Museum, legs Marisol, 2016. © Estate of Marisol / Artists Rights Society (ARS), New York)

Le clan du loup L’art de Dempsey Bob

Photo courtoisie, Brenda Bieger for the Albright-Knox Art Gallery / Buffalo AKG Art Museum

La première œuvre rétrospective du sculpteur canadien sera composée de 70 œuvres sélectionnées provenant de communautés de la Colombie-Britannique. Des sculptures, des masques et des totems se feront métaphores des traditions et proposeront une analyse de l’art ancien, du monde et des différentes communautés. Les œuvres de cet enseignant, récipiendaire de diverses distinctions, vibrent au même rythme que leur connexion avec la nature et la culture. Du 18 mai au 10 septembre 2023

Le pop art dans la collection du MBAM

Photo fournie par le MBAM / Courtoisie Christine Guest

Vivement la découverte des œuvres de pop art de la collection du Musée, mettant en scène le talent de divers artistes québécois, canadiens et internationaux, de Pierre Ayotte à Andy Warhol ! Qui plus est : il vaudra la peine de la visiter plusieurs fois cette exposition qui fera une rotation de ses œuvres pendant l’année. Du 31 août 2023 au 24 mars 2024

(67893823 Photo fournie par le MBAM courtoisie Christine Guest : Tom Wesselmann (1931-2004), étude pour Mouth #10, 1967. MBAM, don de la succession Tom Wesselmann. © Succession Tom Wesselmann / SOCAN, Montréal / VAGA, New York (2022). Photo MBAM, Christine Guest)

Françoise Sullivan

Photo fournie par le MBAM / Courtoisie Éric Lajeunesse

Cette figure de proue de l’art moderne et pionnière de la danse au Québec, aussi signataire du Refus global, sera centenaire en 2023 ! Il y a donc une forte raison de célébrer ses huit décennies de travail. Cette mini-rétrospective de son œuvre se concentrera sur sa fascination des 20 dernières années sur le mouvement et la lumière dans cette peinture qui l’anime. Du 31 octobre 2023 au 18 février 2024

– Pour tout savoir sur les expositions présentes et futures du MBAM : https://www.mbam.qc.ca/fr/