Enfin un design pliable qui a atteint la pleine maturité

Cela fait déjà quelques années que la gamme Galaxy Z Fold caracole dans le haut de gamme des téléphones Samsung. Après la première génération qui fut couci-couça, les appareils Z Fold sont impressionnants par leur prouesse d’écran pliable. Et on peut sans se tromper affirmer que Samsung a tenu son pari.

Par rapport à la précédente génération, ce Z Fold4 en essai apporte de petites améliorations de conception, ainsi que les habituelles améliorations comme un nouveau processeur et un système de caméras plus performants. Parlant du processeur, Samsung installe la plus puissante puce mobile de Qualcomm, à savoir le Snapdragon 8 Plus Gen 1, avec 12 Go de mémoire vive.

En main, Samsung dit que son appareil est plus léger (de 8 g) que le précédent, reste qu’à 263 g, il est plus lourd que les 206 ou 240 g respectivement des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max – un poids qui n’est pas si inconfortable. Mais s’il y a un détail qui m’agace sur cet appareil – comme sur bien d’autres – c’est la finition si lisse des matériaux qui font que ceux-ci nous glissent des mains comme des pains de savon.

Samsung

Plié, ce Z Fold4 reste deux fois plus épais qu’un Samsung Galaxy S22 et l’écran frontal de 6,2 po (2316 x 904 pixels) demeure plus étroit que les téléphones intelligents classiques. L’écran interne ou principal, cette fois, voit grand avec ses 7,6 po, sa résolution de 2176 x 1812pixels.

Samsung

Difficile à percevoir en utilisation normale, le pli de l’écran interne apparaît surtout lorsqu’on l’utilise l’appareil en plein soleil.

Gare au choix de stylet S Pen

Samsung indique dans ses notes de bas de page qu’il faut uniquement utiliser leurs stylet S Pen Pro ou le stylet S Pen Fold Edition, conçus exclusivement pour les Galaxy Z Fold. Tous les autres stylets ou stylets S Pen non conçus pour le Galaxy Z Fold3 5G (y compris ceux d’autres fabricants) peuvent endommager l’écran.

Samsung

À l’utilisation, on découvre que cet appareil pliable est fantastique pour les applications de productivité. Jusqu’à quatre applications peuvent être ouvertes et affichées simultanément, dont une fenêtre flottante. Il y a aussi un nouveau « dock » d’applications personnalisable au bas de l’écran.

Cette configuration d’écran partagé permet par exemple de faire glisser des photos directement dans votre compte Google Drive.

Photographie

Pour la photographie, le fabricant a logé le système de caméras des Galaxy S22 au dos des Z Fold4. Et comme le S22, le Z Fold4 performe admirablement en photographie en plus de profiter de son format pliable qui lui permet de tenir debout ou dans des positions autrement impossibles avec un téléphone classique.

Attendez-vous à des couleurs éclatantes et contrastées par l’important post-traitement d’image des téléphones intelligents. Le mode portrait est agréable à utiliser, le zoom optique 3x performe bien, tout comme la téléphoto « Space Zoom » numérique assistée d’une technologie d’intelligence artificielle.

Autre amélioration, la résolution du capteur grand-angle grimpe à 50 Mpx. Cela dit, on aurait souhaité que Samsung installe le gros capteur 108 Mpx ou le zoom 10x du Galaxy S22 Ultra dans son haut de gamme pliable.

Samsung

Autonomie

Avec ses 4400 mAh, ce nouveau Z Fold4 possède une meilleure autonomie sur pile que son prédécesseur Z Fold3 qui dispose de la même capacité. Samsung annonce des temps d’utilisation Internet WiFi ou cellulaire LTE de 16 heures, mais attendez-vous en pratique à des temps inférieurs.

Sur la protection physique, Samsung spécifie sur son site que « le Galaxy Z Fold4 a reçu l’indice de protection IPX8, basé sur des conditions de tests d’immersion pouvant atteindre 1,5 mètre en eau douce pendant une période maximale de 30 minutes. Non recommandé pour une utilisation à la piscine ou à la plage. Non résistant à la poussière ».

Samsung Canada

Prix

Parlons prix. À 1970 $ (version de base 256 Go), le Galaxy Z Fold 4 reste de loin le téléphone phare le plus cher chez ce fabricant. Donc ce meilleur téléphone pliable vise une clientèle prête à payer plus pour s’offrir à la fois un téléphone haut de gamme professionnel et une tablette tout-en-un.

Et si vous êtes tentés par le style et l’élégance d’un modèle pliable, prenez le temps de regarder le Galaxy Z Flip4, plus cool et abordable si votre budget est plus serré.

Samsung