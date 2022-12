Excellence et leadership

La remise annuelle de bourses aux étudiants-athlètes des cégeps et universités membres du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) a été la première sortie officielle de la Fondation Aléo. Pour l’occasion, la Fondation a réitéré son engagement à verser pas moins de 333 000 $ à 187 boursiers dont 77 nouveaux récipiendaires de bourses cette saison. Parmi les boursiers, j’ai retenu Jean-William Rouleau (football), de Rimouski (bourse d’excellence) ; Maya Cantin (cheerleading), de Québec (bourse leadership) ; et Stéphanie Meunier (Cross-country-athlétisme), de Baie-Comeau (bourse leadership). Sur les photos, François-Étienne Corbin de RDS, animateur de la soirée ; Jean William en compagnie de Patricia Demers (1), directrice générale de la Fondation Aléo ; Maya (2) et Stéphanie (3) avec François-Étienne Corbin.

Nouveau président

Photo fournie par l’Université Laval

Bravo à Jean Houde (photo) qui a été nommé le 7 décembre dernier président du Conseil d’administration de l’Université Laval et pour un mandat de trois (3) ans. Administrateur aguerri, Jean Houde est titulaire d’un baccalauréat en droit et d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Laval. Administrateur de sociétés depuis 2011, il a connu une brillante carrière dans le monde de la finance, notamment comme sous-ministre du ministère des Finances, président-directeur général d’Investissement Québec et premier vice-président de la Banque Nationale du Canada. En 2021, Jean Houde a été reçu membre de l’Ordre du Canada et siège depuis aussi 2021 au conseil d’administration de l’Université Laval. Sa nomination survient à la suite de la décision de Jean St-Gelais de quitter la présidence pour se consacrer à d’autres engagements professionnels et personnels.

50 ans

Photos fournies par la famille

Martin Boulet (photo) propriétaire depuis 2005 de Pièces d’auto économiques inc., qui offre depuis 1969 les grandes marques de pièces d’autos et de pneus pour les voitures américaines, asiatiques ou européennes et qui compte une dizaine de succursales à Québec, en Beauce et maintenant Rivière-du-Loup et Rimouski, célèbre aujourd’hui son 50e anniversaire de naissance. Ses proches (ses deux enfants) avaient pris un peu d’avance en lui préparant une petite fête vendredi dernier à Beauport. Martin, qui dirige un groupe de près de 130 employés(es), est un maniaque de vélo ayant à son crédit quelques Défis Pierre-Lavoie. Bienvenue dans le club des 50 !

En souvenir

Photo fournie par le Collectif pour un Québec sans pauvreté

Le 13 décembre 2002. Après cinq ans de revendication, 216 000 signatures, 167 mémoires et 17 jours de commission parlementaire, la loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale est adoptée à l’unanimité à l’Assemblée nationale du Québec. Cette loi-cadre, dont l’objectif est de réduire la pauvreté de moitié d’ici 10 ans, prévoit entre autres de fixer une prestation minimale pour tous ceux qui sont admissibles à l’aide sociale.

Anniversaires

Photo fournie AFP Archives

Taylor Swift (photo) chanteuse américaine, 33 ans... Rickie Fowler, golfeur américain, 34 ans... Laurence Leboeuf, comédienne et actrice, 37 ans... Varda Étienne, animatrice québécoise, 50 ans... Jamie Foxx, acteur américain, 55 ans... Bob Gainey, ex-directeur général des Canadiens, 69 ans... Denis Morel, ex-arbitre de la LNH (1974-1994) né à Québec, 74 ans... Ronald Corey, ancien président des Canadiens de Montréal, 84 ans.

Disparus

Photo fournie par L’avalanche du Colorado

Le 13 décembre 2020 : Pierre Lacroix (photo), 72 ans, ancien directeur général des Nordiques de Québec et de l’Avalanche du Colorado et ancien agent de plusieurs joueurs de la LNH, dont Patrick Roy... 2019 : Robert Lamontagne, 86 ans, ancien député libéral de Roberval (1970-1981)... 2017 : Bruce Gray, 81 ans, acteur canadien... 2016 : Jen Roger, 88 ans, chanteur de charme et animateur dans les cabarets... 2016 : Alan Thicke, 69 ans, acteur canadien... 2014 : Janis Martin, 75 ans, soprano américaine... 2013 Hugh Nissenson, 80 ans, auteur américain... 2012 : Georges Bellec, 94 ans, chanteur et artiste peintre français... 2012 : Maurice Herzog, 93 ans, alpiniste et un homme politique français... 2007 : Philippe Clay, 80 ans, chanteur et acteur français... 2006 : Lamar Hunt, 74 ans, pionnier du football américain... 1992 : Kenneth Colin (KC) Irving, 93 ans, fondateur de l’empire Irving, la compagnie pétrolière... 1974 : Rufe Davis, 66 ans, acteur de cinéma et de télévision.