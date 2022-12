«Fantasy football» : place aux éliminatoires

Pour plusieurs poolers, c’est le moment de passer aux choses sérieuses, puisque les éliminatoires s’amorcent dans la grande majorité des «fantasy football» de la NFL.

Ce serait toutefois une erreur de se fier uniquement aux joueurs qui ont permis d’obtenir une place en après-saison. La réalité du circuit Goodell ne change pas et les blessures continuent de s’ajouter; parlez-en à ceux qui possèdent le quart-arrière des Cardinals de l’Arizona Kyler Murray...

Voici donc quelques joueurs à cibler au ballottage en vue de la 15e semaine d’activités dans la NFL:

- Colt McCoy, quart-arrière (disponible dans 99 % des ligues Yahoo!)

Le vétéran de 36 ans devrait être le partant des «Cards» pour le reste de la saison 2022, puisque Murray semble s’être déchiré un ligament lundi soir contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. En trois parties cette saison, Colt McCoy a réussi 69,4 % de ses passes pour 702 verges et un touché. Sans être spectaculaire, un pivot qui lance le ballon en direction de DeAndre Hopkins devrait toujours être ciblé par les poolers.

- Brock Purdy, quart-arrière (disponible dans 90 % des ligues Yahoo!)

À son premier départ en carrière, le porte-couleurs des 49ers de San Francisco a lancé deux passes de touché et inscrit un majeur avec ses jambes. L’homme sélectionné avec le dernier choix du repêchage 2022 a été catapulté derrière le centre de son équipe en raison des blessures de Trey Lance et de Jimmy Garoppolo. Après deux matchs, il fait très bien le boulot et devrait poursuivre sur sa lancée contre les Seahawks de Seattle, les Commanders de Washington et les Raiders de Las Vegas dans les prochaines semaines.

- J.K. Dobbins, porteur de ballon (disponible dans 30 % des ligues Yahoo!)

À son premier match depuis la sixième semaine d’activités, J.K. Dobbins a amassé 120 verges et un touché en 15 courses. Le problème, c’est qu’il ne semble pas capable de rester en santé. Malgré cela, le joueur des Ravens de Baltimore mérite d’être au moins sur votre banc. On n’a jamais trop de porteurs de ballon.

- Chuba Hubbard, porteur de ballon (disponible dans 27 % des ligues Yahoo!)

Même si D’Onta Foreman est le numéro 1 dans le champ arrière des Panthers de la Caroline, Chuba Hubbard obtient de nombreuses occasions de se mettre en valeur. L’athlète de 23 ans s’est vu remettre le ballon 31 fois et a attrapé trois relais à ses deux dernières sorties. Il en a profité pour amasser 164 verges et un touché.

- Zay Jones, receveur de passes (disponible dans 49 % des ligues Yahoo!)

Zay Jones est devenu l’un des cibles favorites de Trevor Lawrence chez les Jaguars de Jacksonville. Il a vu au moins 10 ballons envoyés en sa direction dans trois des quatre derniers matchs des siens. Comme les «Jags» doivent régulièrement jouer du football de rattrapage, Jones aura de nouveau l’occasion de se faire valoir.

- Jameson Williams, receveur de passes (disponible dans 64 % des ligues Yahoo!)

Sélectionné au premier tour (12e au total) du dernier repêchage de la NFL, Jameson Williams vient de disputer son deuxième match de la saison dans l’uniforme des Lions de Detroit. Le jeune homme a attrapé sa première passe contre les Vikings de Minnesota et inscrit un touché de 44 verges. C’est un très petit échantillon, mais cela démontre tout son talent. Williams sera de plus en plus impliqué dans le plan de match des siens et il pourrait être très payant pour un pooler.

- Tyler Conklin, ailier rapproché (disponible dans 74 % des ligues Yahoo!)

Très peu d’ailiers rapprochés sont aussi ciblés que Tyler Conklin récemment. Il n’a pas connu une performance étincelante depuis le 30 octobre, mais il aura assurément l’occasion de le faire dans les trois prochaines semaines. En effet, les Jets de New York affronteront les Lions, les Jaguars et les Seahawks. Ces équipes sont respectivement quatrième, 13e et deuxième pour les points accordés aux ailiers rapprochés cette saison.

- Evan Engram, ailier rapproché (disponible dans 44 % des ligues Yahoo!)

Evan Engram vient d’amasser 162 verges et deux touchés dans son duel contre la défensive des Titans du Tennessee. Il ne connaîtra probablement plus jamais un match aussi productif, mais l’athlète des Jaguars pourra construire sur cette performance.