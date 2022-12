«Harry & Meghan»: le père de Meghan Markle refuse de regarder sa série documentaire

Samantha Markle a affirmé que son père Thomas Markle ne regarderait pas le documentaire Netflix, Harry & Meghan.

Interviewée par TMZ, la femme de 58 ans a critiqué la nouvelle série de sa demi-sœur, la duchesse de Sussex, affirmant qu'elle avait dit à leur père de ne pas la regarder. Elle a également fait valoir que la série était «irrespectueuse» de leur famille et que Thomas Markle se remettait actuellement de l'accident vasculaire cérébral qu'il a subi en mai.

Au cours du troisième épisode de Harry & Meghan, la mère d'Archie et Lilibet a pris pour cible sa demi-sœur pour avoir fait la une des journaux avant son mariage avec le prince Harry en mai 2018. Elle a affirmé qu'elle n'avait pas vue Samantha Markle «depuis plus d'une décennie» et qu'elle n'avait que peu ou pas de relation avec elle.

«Soudain, j'ai eu l'impression qu'elle était partout, a-t-elle déclaré. Je ne connais pas ton deuxième prénom. Je ne connais pas ta date de naissance. Tu dis à ces gens que tu m'as élevée et que tu me surnomme Princess Pushy? Je n'avais pas eu de brouille avec elle. Nous n'étions pas assez proches pour ça. Et je voulais une sœur!»

Les trois premiers épisodes de Harry & Meghan sont sortis sur Netflix jeudi dernier. Les trois prochains seront disponibles en streaming sur Netflix à partir du 15 décembre.