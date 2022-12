Hausse de taxes de 5 % à Baie-Comeau

Le conseil municipal de la ville de Baie-Comeau, sur la Côte-Nord, a décidé d’augmenter les taxes de ses contribuables de 5 % pour la prochaine année, en raison de l’inflation et du manque de croissance économique de la ville.

Pour une maison moyenne évaluée à environ 167 000 $, le compte de taxes va augmenter de 150 $ pour la prochaine année. Le conseil municipal a dû puiser presque 4,5 millions $ provenant des surplus cumulés pour boucler l’exercice. Sans quoi, le choc sur les contribuables aurait été plus élevé selon les élus.

Le budget passe de 75,5 millions $ à 79 millions $.

Les dépenses de la ville augmentent, mais les revenus stagnent. Il n’y pas beaucoup de construction neuve sur le territoire, Produits forestiers Résolu conteste son compte de taxes et la croissance économique se fait toujours attendre. Des investissements de 4,650 millions $ serviront à la réfection et la modernisation du poste électrique Bégin l’an prochain. Une réalisation essentielle pour octroyer les 30 mégawatts d’énergie aux entreprises de chaîne de blocs et ainsi récolter 2 millions $ supplémentaires de revenus en 2024.