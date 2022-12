Immobilier: retour vers l’équilibre en 2023, le Grand Montréal demeurera inaccessible à la majorité

Malgré un ralentissement de l’économie en 2023, l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) s’attend à un lent retour vers l’équilibre et des conditions de marchés penchant de plus en plus à l’avantage des acheteurs.

Cela est particulièrement vrai dans les régions éloignées de la grande région de Montréal. On parle entre autres de Québec, de Saguenay et de Trois-Rivières, entre autres, des régions jugées plus résilientes face à la hausse des coûts de financement.

«Globalement, le marché immobilier résidentiel de la province devrait continuer de ralentir en 2023, bien qu’à un rythme deux fois moins élevé qu’en 2022, soit avec une baisse de 9 % des ventes», affirme Charles Brant, directeur du Service de l’analyse de marché de l’APCIQ.

Seuil critique à Montréal

Pour les autres régions, le problème de l’accès à la propriété est plus criant, dépassant un seuil critique, estiment les analyses de l’APCIQ. C’est le cas particulier de l’île de Montréal, de Laval et de leurs régions périphériques, exposées de façon plus marquée à la surchauffe des dernières années.

Ces régions demeurent en tête de liste des marchés où le niveau des prix est difficilement soutenable face au pouvoir d’achat des ménages. Cela même si la hausse brutale des taux d’intérêt s’est traduite par une correction des prix durant la deuxiéme partie de l’année 2022.

Des prix en baisse

Conséquemment, le marché immobilier résidentiel de la province devrait continuer de ralentir en 2023, bien qu’à un rythme deux fois moins élevé qu’en 2022, soit avec une baisse de 9 % des ventes, affirme M. Brant.

Du côté des prix, Québec devrait continuer d’enregistrer, bon an mal an, une stabilisation du prix médian avec un avantage pour l’unifamiliale, alors que Montréal devrait de son côté connaître une baisse de prix de 12 % pour l’unifamiliale et 5 % pour la copropriété.

