«Je ne pensais pas être en vie à Noël»: une dernière occasion pour Mario Hudon de parler de la SLA

Désormais aux prises avec des problèmes d’élocution, l’animateur radio Mario Hudon profite de ses dernières chances de parler de vive voix de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), avant de demander éventuellement l’aide médicale à mourir.

• À lire aussi: Maladie de Lou Gehrig: Mario Hudon souhaite faire bouger les choses

Sans pudeur, il rit, il pleure et il craint d’être bientôt prisonnier de son corps. Mais les yeux dans les yeux, il continue de vouloir éclairer la population sur la maladie de Lou Gehrig, en mémoire du joueur de baseball, décédé de SLA.

Mario Hudon, un communicateur, est en train de perdre l’usage de la parole.

«À partir de l’an prochain, ça va être pas mal fini pour mes sorties vocales. Dans ma tête, je peux encore décrire un match, mais ça ne sort plus. C’était ma vie de parler. Börje Salming aussi ne parlait plus», explique ce grand amateur de sports au sujet de l’ancien hockeyeur suédois, décédé le mois dernier de la SLA.

Toujours combatif, Mario Hudon, 62 ans, dénonce le fait que des gens meurent alors qu’il existe peut-être un médicament qui pourrait prolonger leur vie. Dans son cas, la maladie incurable a progressé plus rapidement qu’il ne l’aurait cru. Le temps joue contre lui.

Photo Stevens LeBlanc

Une demande rejetée

Santé Canada a approuvé l’Albrioza en juin mais l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) a refusé ce médicament et la demande des patients qui le réclament comme médicament d’exception est rejetée, déplore-t-il.

La compagnie pharmaceutique Amylyx paie toutefois pour lui. Pour les autres, Mario Hudon se croisait les doigts à la suite de sa rencontre avec le ministre Christian Dubé, mais la réponse ne fut pas concluante.

«C’est le premier espoir en 120 ans de cette maladie et on n’y a pas accès parce que la bureaucratie nous-en empêche. C’est trop long. Moi, j’ai la chance de l’avoir et je ne pensais pas être en vie à Noël.»

L’idée de mourir ne l’effraie pas mais le fait d’être complètement dépendant des autres ne l’emballe pas. Sa conjointe, doit maintenant l’aider à manger. «Il me fait toujours rire. Il n’a pas changé même s’il est malade», lance Nancy Bérubé. Mario boit même son vin à la paille. Pour les autres soins, l’importance des proches aidants le frappe aussi de plein fouet.

«Je suis choyé mais ça me fait peur. J’ai peur de ne plus être capable de prendre mes petits-enfants. J’essaye de garder un bon moral parce que je ne veux pas que les gens autour me perçoivent comme un vieux désagréable toujours en maudit ! Je n'ai pas le temps de me fâcher», ajoute-t-il entre les larmes et le sourire.

Une forme de respect

Mario Hudon voit l’aide médicale à mourir comme une forme de respect pour les gens qui ont atteint leur limite. Pour le moment, il ne souffre pas.

«J’ai juste les yeux qui bougent. Je n’ai pas envie qu’elle m’époussète de temps en temps. On a réglé ça avec la famille. Le don d’organes aussi. Même si mon cerveau n’est pas gros, il va aller à la recherche, comme la moelle épinière. L’assistance à mourir, ils vont m’amener à l’hôpital pour pouvoir prélever ce qu’ils veulent. Je veux être capable de dire assez, c’est assez.»

Malgré la maladie, le temps des Fêtes s’annonce agréable entouré des siens.

«Noël me rend joyeux parce que cette année c’est un bonus», termine l’animateur qui espère voir les Remparts à la Coupe Memorial et le Canadien, qu’il se plaît encore à détester, éliminé de la course aux séries.

La SLA est la plus répandue des maladies affectant le neurone moteur. Peu à peu, sa détérioration entraîne l’incapacité du cerveau à initier et contrôler tout mouvement musculaire volontaire. Au Canada, on compte de 2500 à 3000 personnes atteintes et deux nouveaux cas par 100 000 habitants sont découverts chaque année.