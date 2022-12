L’Ancienne-Lorette: hausse de taxes de 2 % pour le résidentiel et jusqu’à 5 % pour les commerces

Les Lorettains renoueront avec les hausses de taxes en 2023. La Ville a annoncé une hausse de 2 % pour le secteur résidentiel alors que les commerçants, plus touchés, subiront une hausse variant entre 2,5 % et 5 %.

Après un gel en 2021 et une baisse de la facture de taxes de 2,5 % cette année, les propriétaires de maisons et condos doivent s’attendre à recevoir une facture plus élevée dans les prochains mois.

Pour une résidence moyenne d’une valeur de 298 000 $, la prochaine hausse représente 87,31 $. Cela comprend la hausse générale de 2 % de la taxe foncière mais aussi la hausse des tarifs de 0,9 % (35,74 $) pour l’aqueduc, les égouts et les matières résiduelles.

« Le compte de taxes de la Ville de L’Ancienne-Lorette demeure le plus bas parmi les trois villes de l’agglomération », rappelle-t-on dans un communiqué, précisant que la hausse est « limitée » dans le contexte économique actuel.

L’inflation de 6,4 %, l’explosion des coûts des travaux et services ainsi que la hausse considérable de la quote-part d’agglomération auraient justifié une hausse supérieure, plaide-t-on.

Impact important pour les gros commerces

Le secteur commercial ne sera toutefois pas épargné. Près de la moitié des commerçants auront une hausse de taxes « limitée à 2,5 % grâce à la mise en place de deux paliers de taxation permettant un rééquilibrage et une meilleure équité du fardeau fiscal entre le résidentiel et le commercial », explique l’administration Pageau.

« L’impact sera toutefois plus important, allant jusqu’à une hausse moyenne de 4,96 % pour certains propriétaires d’immeubles commerciaux de valeur foncière supérieure », précise-t-on.

« Dans le contexte économique actuel, nos priorités demeurent de poursuivre notre saine gestion financière et de respecter la capacité de payer de nos citoyens. Ainsi, notre stratégie de payer comptant nos immobilisations, d’investir une partie de notre surplus dans le budget 2023 et de rembourser nos dettes du passé s’avère bénéfique pour limiter la hausse des taxes », a exprimé le maire de L’Ancienne-Lorette Gaétan Pageau.

Plus de détails à venir...