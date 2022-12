Math Duff ira jouer dehors

Quelques mois après avoir réuni près de 14 000 personnes au Centre Bell, Mathieu Dufour, alias Math Duff, annonce un autre projet de grande envergure. À l’été 2023, l’humoriste ira jouer dans des amphithéâtres extérieurs à Québec, Alma et Trois-Rivières. « On va personnaliser le show dans chaque ville pour que ce soit une expérience unique », dit-il.

C’est après avoir vu le spectacle Vive nos divas, du Cirque du Soleil, l’été dernier à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières, que Mathieu Dufour a eu l’idée des spectacles extérieurs. « Je trouvais ça vraiment beau d’être assis dans les gradins et de voir la lune quand je tournais la tête vers le ciel. »

Quelques appels dans des amphithéâtres, et la mini-tournée était programmée. D’autres villes pourraient-elles s’ajouter au calendrier ?

« Il y a beaucoup de gens qui ont commenté mes publications en me disant d’aller jouer à Joliette, par exemple, dit Mathieu. Il y a d’autres villes qui ont des amphithéâtres extérieurs. Mais de la manière dont je travaille, on a eu l’idée il y a quelques mois et il faut que ça se fasse assez rapidement. Je pense que c’était trop rapide pour les autres [villes]. J’ai dit qu’on allait se reprendre ! »

Pour l’instant, Mathieu Dufour n’a rien d’autre à l’agenda pour l’été 2023. « Déjà, de savoir que j’ai trois spectacles comme ça l’été prochain, je trouve ça beaucoup [rires]. Je ne suis pas vraiment un gars qui prévoit d’avance. »

Arrivée sur Netflix

Le 22 décembre prochain, la planète entière pourra découvrir Mathieu Dufour avec l’arrivée de son spectacle sur Netflix. L’émission sera un condensé d’une heure du spectacle qu’il avait livré au Centre Bell en juillet dernier.

« C’était vraiment super intense comme projet, dit Mathieu. C’était gros. Il y a beaucoup de gens qui travaillaient sur ce show-là. J’en ai profité le plus possible. Toute ma famille était venue. De faire vivre ça aux gens autour de moi, c’était ça l’important pour moi. »

Le spectacle Mathieu Dufour – Beau temps, mauvais temps aura lieu à l’Agora de Québec (21 juillet), à la Place Festivalma d’Alma (4 août) et à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières (23 septembre). hahaha.com