NFL: Kyler Murray tombe de haut

Avant de traverser une saison en dents de scie cet automne, Kyler Murray semblait en voie de connaître une brillante carrière. La blessure qu’il vient de subir risque de faire en sorte qu’il ne soit plus jamais le même joueur.

La confrontation dans l’Ouest jeudi soir entre 49ers et Seahawks nous rappelle que dans les prochaines années, ces deux rivaux pourraient être bien seuls à régner dans leur division.

Les Rams pourraient devoir se réinventer au poste de quart si Matthew Stafford décide d’accrocher ses épaulettes et la banque de choix au repêchage de l’équipe est dégarnie.

De leur côté, les Cardinals se cherchent et la décevante saison qui s’achève dans un mois pourrait sonner le glas de Kliff Kingsbury comme entraîneur-chef.

Ce n’est pas comme si l’équipe répondait aux attentes même quand Kyler Murray était en santé. Maintenant qu’il a visiblement subi une déchirure du ligament croisé antérieur du genou, il est permis de se demander s’il redeviendra l’ombre de lui-même.

Déjà, son attitude commençait à être fréquemment remise en question. S’il faut qu’en plus l’un de ses principaux outils physiques le lâche...

Pas un quart ordinaire

Pour un pivot traditionnel, la question ne se poserait pas, mais Murray n’est pas dans ce moule. Même s’il ne court pas autant qu’un Lamar Jackson, un Jalen Hurts ou un Justin Fields, cette facette fait grandement partie de son jeu.

À ce jour, il a porté le ballon 381 fois en 57 matchs en carrière, pour des gains de 2204 verges et 23 touchés. Pas moins de 128 de ses courses ont généré des premiers jeux. À 17 reprises, il a couru pour au moins 50 verges dans un match.

Il ne faut pas considérer uniquement les courses, mais le fait qu’il se déplace abondamment dans sa pochette protectrice et à l’extérieur de celle-ci. Son jeu repose beaucoup sur des mouvements vifs et des changements de direction soudains.

Difficile de s’imaginer qu’il saura complètement se réorienter si ça blessure l’affecte longuement.

En frais de timing, difficile de vivre pire qu’une déchirure du ligament croisé antérieur en décembre. Il faudra de longs mois de réhabilitation et même à son retour au jeu, il n’aura probablement pas retrouvé toute sa mobilité.

S’il peine à s’évader de la pression des fronts défensifs adverses, Murray n’a clairement pas le gabarit pour résister aux coups qu’il risque d’encaisser davantage.

C’est même inquiétant pour les Cardinals, qui viennent de lui consentir une prolongation de contrat de cinq ans pour 230,5 millions, dont 189 millions garantis.

Pendant ce temps, la reconstruction des Seahawks va bon train et la banque de choix est pleine en vue du printemps prochain. Les 49ers ont tout pour rester au sommet eux aussi. L’Ouest de la conférence nationale se dessine comme une lutte à deux.

MA PRÉDICTION

49ers 27 Seahawks 23

JOUEUR À SURVEILLER

Tariq Woolen

Demi de coin, Seahawks

Quand les Seahawks ont sélectionné Tariq Woolen en cinquième ronde au printemps dernier, on était loin de s’attendre à ce que le demi de coin devienne en quelques mois l’une des fondations de leur avenir en défense. La recrue trône au premier rang dans la ligue avec six interceptions et au troisième avec 13 passes rabattues. Son histoire et son long physique ne sont pas sans rappeler l’unique Richard Sherman, qui avait lui aussi été choisi en cinquième ronde en 2011 avant de devenir une légende de l’organisation.

Les forces en présence

Brock Purdy

4 T, 2 INT, 461 verges

Christian McCaffrey

5 T, 819 verges

Brandon Aiyuk

7 T, 755 verges

Geno Smith

25 T, 8 INT, 3433 verges

Kenneth Walker III

9 T, 649 verges

Tyler Lockett

8 T, 896 verges

L’état des forces dans la NFL

1) Eagles de Philadelphie (12-1)

Semaine dernière : 1 (=)

Jalen Hurts est devenu le premier quart-arrière dans l’histoire avec deux saisons de suite avec 10 touchés au sol. Quand l’attaque des Eagles roule à fond de train, ça a l’air presque trop facile. Tout le monde paraît bien actuellement après un minuscule passage plus difficile.

2) Bills de Buffalo (10-3)

Semaine dernière : 2 (=)

Le front défensif a multiplié les pressions malgré l’absence de Von Miller. Greg Rousseau, AJ Epenesa et Shaq Lawson ont tous obtenu au moins un sac. C’est rassurant. À l’attaque, Cole Beasley est de retour. Son passage avec les Bucs a déçu, mais il est familier avec le système des Bills.

3) Chiefs de Kansas City (10-3)

Semaine dernière : 3 (=)

Tout le monde aime que les Chiefs soient agressifs à outrance. Ça donne un excellent spectacle. Sauf qu’avec une avance de 27-0 à Denver, ils ont continué de passer et des interceptions ont ramené les Broncos dans le coup. Courir n’est pas une activité proscrite!

4) 49ers de San Francisco (9-4)

Semaine dernière : 5 (+1)

La défense n’a pas concédé plus de 17 points dans six matchs de suite. Quant à la belle histoire de Brock Purdy, sachez qu’il est devenu le seul quart depuis Don Strock, en 1950, avec deux touchés par la passe et un au sol en première demie à son premier départ. Retenez l’info pour un quizz, un jour.

5) Cowboys de Dallas (10-3)

Semaine dernière : 4 (-1)

Le porteur Tony Pollard continue d’impressionner. Il a connu son premier match en carrière avec un touché au sol et un autre par les airs. Les Boys ont gagné au moins 10 matchs deux saisons de suite, une première depuis les six saisons de suite, de 1991 à 1996.

6) Bengals de Cincinnati (9-4)

Semaine dernière : 7 (+1)

Que la victoire face aux Browns a été coûteuse! Même si la nouvelle a fait peu de bruit, l’ailier dfensif Trey Hendrickson s’est fracturé un poignet et devrait s’absenter. Les receveurs Tee Higgins et Tyler Boyd sont aussi tombés au combat. Mais le club continue de gagner.

7) Vikings du Minnesota (10-3)

Semaine dernière : 6 (-1)

L’histoire de la saison des Vikings s’est poursuivie. À chaque fois que cette équipe finit par être prise au sérieux, elle pile sur une pelure de banane. Il faut dire que les Lions, qui les ont battus, sont une bonne équipe. La passoire qu’est la tertiaire a de quoi inquiéter, toutefois.

8) Ravens de Baltimore (9-4)

Semaine dernière : 9 (+1)

Pas de Lamar Jackson, pas de problème! Pas de Tyler Huntley pendant tout le quatrième quart, pas de problème! Les Ravens se rabattent sur le jeu au sol et leur défense améliorée, mais ils doivent vite se retourner pour leur match à Cleveland samedi. Leur résilience les honore.

9) Chargers de Los Angeles (7-6)

Semaine dernière : 16 (+7)

Les Chargers, privés de plusieurs bons éléments défensifs dont Derwin James, ont contrôlé avec aisance le jeu aérien des Dolphins. Ce club est loin d’être parfait, mais chaque fois qu’on l’enterre, il trouve plaisir à reprendre vie. Quand Justin Herbert se lève, c’est de la poésie footballistique.

10) Dolphins de Miami (8-5)

Semaine dernière : 8 (-2)

Avec 10 passes complétées en 28 tentatives face aux Chargers, la candidature de Tua Tagovailoa pour le titre de joueur le plus utile a pris une solide débarque. Soudainement, les Dolphins sont 8-5 après deux matchs difficiles sur la côte Ouest et voyagent à Buffalo samedi soir.

11) Jets de New York (7-6)

Semaine dernière : 10 (-1)

Pour la première fois cette saison, les Jets viennent de perdre deux matchs consécutifs. Ils semblaient bien ancrés pour une place en séries, mais ils viennent de dégringoler au neuvième rang. Jamais un humain ne s’était fait frapper davantage que Mike White depuis Rocky contre Ivan Drago.

12) Commanders de Washington (7-5-1)

Semaine dernière : 14 (+2)

Une autre semaine, une autre tache au dossier du propriétaire Daniel Snyder. Le rapport sur la culture toxique de travail dans l’organisation confirme qu’il a toléré et même participé à cette culture. Le champagne va «popper» dans le vestiaire le jour où il va vendre l’équipe.

13) Lions de Detroit (6-7)

Semaine dernière : 17 (+4)

Tout a été dit sur les progrès étonnants de Jared Goff, sur l’explosivité de l’attaque et sur la mentalité transformée de cette équipe. Par le passé, c’est souvent à ce moment précis où le respect frappe à la porte que les Lions répondent en faisant dans la pelle. Ça sent le changement, cette fois-ci.

14) Titans du Tennessee (7-6)

Semaine dernière : 11 (-2)

Les Titans ont perdu trois matchs de suite pour la seconde fois dans l’ère Mike Vrabel. Ça ne s’était pas produit depuis les semaines 5 à 7, en 2018. À moins d’une débandade encore plus spectaculaire, les Titans feront les séries, mais ils ne s’enlignent pas pour veiller tard.

15) Patriots de la Nouvelle-Angleterre (7-6)

Semaine dernière : 20 (+5)

Plusieurs activités sont plus captivantes que l’attaque des Patriots : regarder la peinture sécher, répondre à un sondage, regarder un documentaire sur la reproduction des libellules ou écouter le chant d’un dispositif anti-vol. Sauf que les Patriots ont actuellement une place en séries.

16) Giants de New York (7-5-1)

Semaine dernière : 15 (-1)

Les Giants ont été totalement déclassés par les Eagles. Ils ont été contraints de crier «pardon mononcle» à force de se faire piétiner sans retenue au rythme de 253 verges au sol contre eux. Les Giants sont 0-3-1 dans leur division cette saison. La balloune semble dégonfler.

17) Buccaneers de Tampa Bay (6-7)

Semaine dernière : 12 (-5)

C’était le retour attendu pour Tom Brady dans la région de San Francisco, où il a grandi. Ses Bucs se sont fait humilier et il a fini en autographiant un ballon que lui a tendu Dre Greenlaw, qui a intercepté une passe plus tôt dans le match. Pas exactement l’image attendue...

18) Seahawks de Seattle (7-6)

Semaine dernière : 13 (-5)

Ce n’est pas le moment de lancer la pierre à Geno Smith, mais il a connu son pire match de la saison avec deux interceptions et son taux de passes complétées le plus bas (58,3%). C’est une autre équipe qui semble en chute libre avec trois revers en quatre matchs.

19) Jaguars de Jacksonville (5-8)

Semaine dernière : 26 (+7)

Le plus beau dans la performance de Trevor Lawrence, dimanche, c’est qu’il a fonctionné à plein régime malgré un jeu au sol peu productif. Il est devenu le premier dans l’histoire de la franchise avec plus de 300 verges, au moins deux passes de touchés et un touché au sol dans un match.

20) Panthers de la Caroline (5-8)

Semaine dernière : 29 (+9)

Incroyable, mais vrai, les Panthers contrôlent leur destinée dans la piètre division Sud. À 5-8, ils n’ont qu’un match de retard derrière les Buccaneers, qu’ils ont battus en début de saison. S’ils gagnent leurs quatre matchs et qu’ils terminent à 9-8, ils détiennent le bris d’égalité.

21) Packers de Green Bay (5-8)

Semaine dernière : 21 (=)

De retour de congé, les Packers sont sur le respirateur. Parmi les éléments positifs de cette saison décevante, le receveur Christian Watson s’impose. Incroyable, il a inscrit huit touchés sur les 17 dernières fois qu’il a touché au ballon! Sa vitesse est tout un atout.

22) Browns de Cleveland (5-8)

Semaine dernière : 18 (-4)

Les Browns en sont maintenant à un gros touché offensif en deux matchs avec Desahun Watson. Avec huit défaites au compteur, les espoirs de séries sont rachitiques. Ce qui importe pour l’équipe, c’est de voir des signes de progrès chez l’homme de 230 millions.

23) Rams de Los Angeles (4-9)

Semaine dernière : 28 (+5)

C’est incroyable ce que Baker Mayfield a réalisé à son premier départ avec les Rams. Il a brillé en fin de match même s’il s’était joint à l’équipe deux jours plus tôt. Il devait travailler derrière une ligne offensive atroce et sans les deux premiers receveurs de l’équipe. Chapeau!

24) Raiders de Las Vegas (5-8)

Semaine dernière : 19 (-5)

Les Raiders ont bousillé leurs espoirs de séries en jouant un match offensif peu inspiré face aux Rams. Cette équipe est maintenant 0-4 cette saison lorsqu’elle détient une avance d’au moins 10 points à la demie. Il n’y a pas 100 façons de le dire, c’est honteux.

25) Falcons d’Atlanta (5-8)

Semaine dernière : 24 (-1)

Les Falcons ont pris la décision qui s’imposait en confiant l’attaque au quart-arrière recrue Desmond Ridder pendant la semaine de congé. Ça lui permettra d’être mieux préparé. Marcus Mariota stagnait. Le choix de troisième ronde ne peut vraiment faire pire.

26) Steelers de Pittsburgh (5-8)

Semaine dernière : 22 (-4)

En relève à Kenny Pickett, Mitchell Trubisky a lancé pas une, ni deux, mais trois interceptions dans la zone payante face aux Ravens. Quant à Pickett, il a subi une deuxième commotion cérébrale cette saison. Les Steelers se battent malgré tout, mais c’est pénible.

27) Colts d’Indianapolis (4-8-1)

Semaine dernière : 27 (=)

Depuis son arrivée en poste qui a fait beaucoup de bruit, l’entraîneur-chef par intérim Jeff Saturday montre un dossier de 1-3, avec trois défaites de suite. Tout n’est évidemment pas de sa faute, puisque les Colts étaient déjà horribles avant son arrivée. Il n’a cependant rien changé.

28) Cardinals de l’Arizona (4-9)

Semaine dernière : 23 (-5)

Malgré la blessure de Kyler Murray, les Cardinals ont des chances d’aller chercher quelques matchs avec Colt McCoy face aux Broncos, Buccaneers et Falcons, notamment. Pas de là à se faufiler en séries évidemment, mais il est encore possible de finir la saison de manière respectable.

29) Saints de La Nouvelle-Orléans (4-9)

Semaine dernière : 25 (-4)

Au rayon des entraîneurs qui pourraient lever les feutres après une seule saison, Nathaniel Hackett des Broncos n’est pas seul. Les Saints devront peut-être brasser la soupe et aller dans une autre direction que Dennis Allen. Il est conservateur à l’extrême et l’équipe a vraiment régressé.

30) Bears de Chicago (3-10)

Semaine dernière : 30 (=)

On s’en doutait, mais les Bears sont officiellement éliminés de la course aux séries. Ils détiennent actuellement le troisième choix au repêchage, qui sera en demande. Belle occasion d’essayer de refiler ce choix à une autre équipe pour plusieurs autres sélections.

31) Broncos de Denver (3-10)

Semaine dernière : 31 (=)

Les Broncos sont aussi officiellement éliminés, ce qui les exclut des séries pour une septième année de suite. C’est une séquence inimaginable pour cette franchise, qui s’est toujours fait une fierté d’aligner des clubs gagnants ou à tout le moins, compétitifs.

32) Texans de Houston (1-11-1)

Semaine dernière : 32 (=)

Les Texans auront le premier choix au repêchage. Faut-il y aller avec le quart-arrière Bryce Young au premier rang ou opter pour un joueur défensif dominant et espérer qu’un autre quart glisse jusqu’à leur deuxième sélection, celle des Browns? Tant de questions existentielles...