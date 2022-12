Propos de Carey Price: Geoff Molson déplore un manque de communication

Geoff Molson prenait la parole publiquement pour la première fois depuis la saga entourant Carey Price, lors de la rencontre des gouverneurs de la Ligue nationale de hockey, en Floride.

S'il admet être passé à autre chose, le propriétaire des Canadiens confirme toutefois que le problème est le résultat d'un manque de communication.

«Je ne vais pas parler pour Carey. Il a droit à ses opinions et je supporte ça. Je ne supporte pas nécessairement la cause, mais le fait qu'il a droit à son opinion. Je n'ai aucun enjeu avec ça. Je pense qu'il y a eu un petit manque de communication un peu partout. On tourne la page.»

Molson préfère éviter les distractions et se concentrer sur le hockey. À ce sujet, le président s'est montré très satisfait du travail des gens qu'il a mis en place, un peu plus d'un an après avoir congédié Marc Bergevin et engagé Jeff Gorton.

«Je pense que oui, si je regarde les partisans et l'appui qu'ils ont envers l'équipe présentement. On a des jeunes joueurs, avec beaucoup de talent, qui commencent à bien jouer. C'est vraiment excitant et c'est juste le début.»

Le propriétaire des Canadiens a également rendu hommage à Gary Bettman, qui célèbre 30 ans à la tête du meilleur circuit de hockey au monde.

«La ligue a pu accomplir beaucoup sous le règne de Gary Bettman. C'est quelqu'un qui n'arrête jamais de travailler pour la Ligue nationale et pour les équipes. Il a beaucoup apporté au niveau de l'innovation, de l'expansion et de l'économie. La liste est longue, c'est quelqu'un qui a travaillé énormément pour les propriétaires.»