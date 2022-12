Qatar 2022: la France arrivera-t-elle à percer la défense marocaine?

DOHA, Qatar | Si la France pouvait crier «Sésame, ouvre-toi» devant le filet du Maroc, ça serait tellement plus simple. Mais les Bleus vont devoir être plus originaux que ça pour trouver la formule magique qui débloquera le filet adverse.

Ils savent très bien que les Lions de l’Atlas ont été pratiquement parfaits jusqu’à maintenant, n’accordant qu’un seul but en cinq matchs – un but contre son camp face au Canada en phase de groupe.

«On va faire en sorte de trouver la solution. Cette équipe a une capacité à attendre et à très bien défendre, mais il ne faut pas réduire cette équipe au seul secteur défensif», a souligné le sélectionneur français Didier Deschamps.

«C’est l’équipe qui a très bien défendu avec une bonne organisation rationnelle. Ils se trouvent bien et ça leur a permis de faire mal à tous les adversaires.»

L’effet Bounou

Hugo Lloris fait partie de la crème au niveau mondial parmi les gardiens et il sait très bien que Yassine Bounou est au cœur des succès marocains. Lloris prévient toutefois qu’il ne faut pas se limiter au jeu du gardien né à Montréal.

«Le fait qu’il a concédé un seul but, c’est aussi le travail d’une équipe et ça démontre la solidité de cette formation marocaine. C’est le symbole de cette solidité et il est certainement un point fort de cette équipe marocaine.»

Cela dit, Lloris croit que ça serait une grande erreur de se limiter seulement à l’aspect défensif du Maroc.

«La solidité est une des caractéristiques, mais ce n’est pas la seule. Ils sont performants en conversion rapide et ils sont très performants sur les coups de pied arrêtés.»

Admiration

On a senti beaucoup de respect de la part du camp français à l’endroit de l’adversaire marocain. Mais ils ont été comme ça depuis le début du tournoi.

Cela dit, il semble y avoir quelque chose tenant de l’admiration à l’endroit des Lions de l’Atlas, pour ce qu’ils ont réalisé depuis trois semaines. Hugo Lloris le confirme.

«On ne peut qu’avoir de l’admiration et du respect pour leur parcours, confirme le gardien français. Mais évidemment, il n’y a pas de hasard à ce niveau. Quand une équipe est capable de battre la Belgique, d’éliminer l’Espagne et le Portugal, c’est qu’il y a beaucoup de qualité et de cohésion.»

Et Didier Deschamps a souligné le boulot accompli par Walid Regragui.

«Walid et son staff ont réalisé quelque chose de fabuleux et c’est logique que, dans sa tête, il ait la possibilité de jouer une finale de Coupe du monde.»

Tout à perdre

Il s’agit de la sixième présence de la France en demi-finale lors des neuf dernières Coupes du monde. C’est aussi le premier tenant du titre à atteindre cette étape depuis le Brésil en 1998.

Logiquement, la France est favorite dans ce duel, alors qu’on pourrait dire que les Marocains n’ont rien à perdre. Ce n’est cependant pas l’avis d’Hugo Lloris.

«Je crois que les deux équipes ont tout à perdre, c’est la demi-finale de la Coupe du monde et c’est une occasion unique.

«Pour le Maroc, c’est exceptionnel d’être là, mais ils en veulent plus. Ils ont envie de passer en finale et de devenir des héros dans leur pays.»

Foule hostile

On le sait, le stade Al Bayt sera très fortement marocain mercredi soir et les Français sont au courant aussi.

«Il y a un climat hostile qui va régner dans le stade, croit Hugo Lloris. Mais on se prépare à tout, tranquillement et sereinement.»

Didier Deschamps a été plus mesuré dans son analyse de la situation.

«Je n’aime pas le terme hostile parce que ça met tout de suite une impression négative. Ils ont une belle ferveur et ça met beaucoup de bruit, mes joueurs sont prévenus.»

Reste que les joueurs français auront du mal à communiquer dans le vacarme et Hugo Lloris croit qu’il faudra gérer la situation.

«Ça va faire du bruit, on ne pourra pas s’entendre. Dans la préparation avant le match et à la mi-temps, il faudra être très précis dans les discussions tactiques au sujet de l’approche et du positionnement.»