Qatar 2022: le Maroc continue d'avancer envers et contre tout

DOHA, Qatar | Le Maroc affronte la France, championne du monde en titre, en demi-finale de la Coupe du monde mercredi, et la logique vous dicte de mettre votre argent sur les Bleus.

Toujours aussi en verve, Walid Regragui a reconnu que tout joue contre son équipe, mais lui, il mettrait sûrement son argent sur son équipe. Mais ce n’est pas Pete Rose, il va donc s’abstenir.

«Il faudra être fort pour nous sortir de la compétition, même si je sais que tous les pronostics sont contre nous. Mais on est fous et on y croit et on n’est pas fatigués.»

Et il a insisté sur le fait que son équipe est en forme même si elle a passé la majeure partie du tournoi à encaisser. Mais on vous l’a dit, le Maroc a la mâchoire d’Arturo Gatti, l’endurance de Rocky Balboa et aucune défaite comme Rocky Marciano et Floyd Mayweather.

«On a joué les grosses cylindrées du mondial, on a peut-être le parcours le plus difficile. Chaque fois, on nous prédit l’élimination et on est encore là avec nos valeurs», a insisté Regragui.

Spécial

Il n’en demeure pas moins que ce match contre la France aura un petit quelque chose de spécial pour Regragui, qui a grandi en banlieue parisienne. Il a toutefois tenu à minimiser le tout.

«C’est un honneur et un plaisir de rencontrer la France, mais c’est que du football. Ce qui m’importe, c’est de me qualifier. Mais je sais que ça va être particulier pour mes proches.

«Ce qui m’intéresse surtout, c’est de jouer la meilleure équipe du monde. On a joué contre la Belgique et on avait des binationaux aussi, mais le message est toujours le même, on joue pour le Maroc.»

Photo AFP

Regragui veut surtout mettre en vitrine la qualité du foot marocain et africain. Il sait qu’il a l’histoire au bout des doigts.

«On a une opportunité de rentrer dans l’histoire et de ramener une équipe africaine en finale de la Coupe du monde et on ne veut pas la gâcher.»

Ça serait une erreur

Le Maroc a brillé dans le jeu défensif. Rappelons que seul le Canada est parvenu à percer la muraille défensive des Maghrébins en cinq matchs. Mais la France présente un autre genre de défi avec, notamment Kylian Mbappé.

«On ne va pas mettre de dispositif particulier pour contrer Kylian parce que malheureusement pour nous, il y a d’autres menaces comme [Antoine] Griezmann et Ousmane [Dembélé]», a révélé Regragui.

«Si on se focalise uniquement sur Kylian, on va faire une erreur. On va se concentrer sur les problèmes à l’Équipe de France.»

Mais il a dans son équipe Achraf Hakimi, qui connaît bien Mbappé puisqu’ils sont coéquipiers au Paris Saint-Germain.

«S’il y a un joueur qui le connaît mieux que moi, c’est Achraf, il s’entraîne tous les jours avec lui. Je suis sûr que Achraf sera à 200 % et motivé pour battre son copain.»

Photo d'archives, AFP

Et après?

Les médias étrangers ont reproché au Maroc de jouer un foot axé sur la défensive et sur l’attentisme, mais Regragui ne voit pas les choses de la même façon et il s’est lancé dans une envolée contre la possession de ballon.

«Cette possession de balle, c’est extraordinaire comment même vous, les journalistes, ça vous fait rêver. Tu as 70 % de possession, mais tu n’as que deux tirs.

«S’ils nous la laissent, on va la prendre et si on ne l’a pas, on va se battre pour gagner. Mais je ne pense pas qu’ils vont nous la laisser.»

Et Regragui en a rajouté une couche en mentionnant que son jeu était directement inspiré de ce qu’a fait Didier Deschamps avec la France lors de son parcours vers le titre, il y a quatre ans.

«La France m’a fait rêver en 2018 dans sa manière de jouer. Deschamps a compris comment il fallait faire. Je vais demander à Gianni Infantino qu’il rajoute des points au-delà de 60 % de possession. On tient un truc là.»

Milliers de fans

Par ailleurs, Doha est marocaine ces jours-ci avec tout le monde arabe qui se range derrière les Lions de l’Atlas. On y voit aussi un afflux de Marocains qui débarquent en ville avec l’ajout d’une trentaine d’avions et une distribution de billets par la Fédération marocaine de football.

«Nous avons les meilleurs partisans du monde avec les supporters argentins et brésiliens, a lancé Regragui. Je suis ravi parce que maintenant tout le monde connaît nos partisans.

«Nous aurons 20 000 partisans minimum qui seront là pour nous soutenir. Nous jouerons à domicile et c’est très important pour nous.

«Quand on connaît les moyens des Marocains, ça montre leur ferveur. Et si ça donne une image positive de notre région et du monde arabe, c’est tant mieux.»