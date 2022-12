«Rien n’est insurmontable»: les grandes victoires du champion Charles Hamelin

Avec six médailles olympiques accrochées à son cou, Charles Hamelin peut très certainement se vanter d’avoir accompli avec brio sa carrière de patineur de vitesse. Le fruit d’un très grand labeur certes, car derrière ses succès, on constate, dans sa biographie, tous les efforts imposés. Un bel exemple qu’une extrême détermination peut mener à un succès international.

S’entraîner sans relâche, voilà qui résume bien la vie du médaillé olympique québécois, Charles Hamelin, originaire de Lévis, qui a grandi sur la rive-sud de Montréal.

Enfant, on entrevoyait déjà son talent pour le dessein et la peinture tandis que lui, rêvait de jouer au hockey. Inspiré par son frère, François, et son coup de patin, il se tournera lui aussi vers le patinage de vitesse en y déployant toute son énergie. Résultat, quatre médailles d’or acquises sur six médailles olympiques qui s’ajoutent aux 142 médailles en Coupe du monde et 38 aux championnats du monde. Une très grande carrière internationale qui s’est échelonnée sur vingt ans.

À cinq ans, il démontre déjà à sa famille son intérêt pour le sport, notamment pour le vélo faisant des randonnées d’une trentaine de kilomètres. Malgré son jeune âge, il prendra part à vélo, au Tour de l’île de Montréal aux côtés de son père. Une tournée de 67 kilomètres. Il poursuivra ainsi ses idéaux, malgré l’intimidation dont il a été victime à l’école, en raison de son physique de l’époque.

Sans relâche

Malgré les nombreuses victoires à plusieurs reprises, Charles Hamelin, aurait pu choisir d’abandonner. « J’ai plus souvent perdu que gagné », souligne le patineur ajoutant que cela n’a pas tant d’importance puisque c’est l’amour pour son sport qui a été la clé de son succès. D’ailleurs, il suggère à chacun de choisir ce que l’on aime faire dans la vie, puis de foncer. « J’ai l’impression que le temps a passé très vite, car, malgré les embûches et les difficultés, chaque jour sur la glace était un pur bonheur », confie l’athlète dans son livre. « La vie est parsemée d’obstacle, mais rien n’est insurmontable si on y met du cœur et de l’énergie », un message qu’il tient à adresser à ses enfants, lorsqu’ils seront grands.

En découvrant tout le travail derrière le chemin parcouru, on réalise que sa plus grande qualité est très certainement sa grande détermination. Même si personne n’avait pu prédire sa carrière d’athlète de haut niveau, Charles Hamelin a cru en ses rêves.

Depuis les Jeux olympiques de Turin jusqu’à ceux de Pékin en passant par les Jeux olympiques de Vancouver et ceux de Sotchi et de Pyeong chang, Charles Hamelin ne cesse de se démarquer de ses adversaires.

Il y a eu des obstacles et des blessures, dont une à la cheville, mais jamais il n’a baissé les bras. Aujourd’hui, il peut se retirer la tête haute étant le plus grand médaillé olympique canadien de l’histoire en patinage de vitesse sur courte piste.

Romancier dans l’âme

Si Charles Hamelin a été idéaliste et perfectionniste pour parvenir à ses fins en tant qu’athlète, on peut aussi affirmer qu’il met autant d’effort dans sa vie amoureuse. Chose certaine, derrière le patineur se dessine un homme doté d’un grand romantisme. Suffit de lire, les efforts déployés lors de sa demande en mariage à la journaliste et animatrice, Geneviève Tardif, alors qu’ils se trouvaient tous les deux en voyage au Bahamas. Il lui offert une belle mise en scène digne des plus grands films romantiques, agenouillé sur la plage.

Un événement important pour lui après avoir subit une grande blessure lors de sa séparation avec la patineuse Marianne St-Gelais en 2018, une union qui s’était étendue sur dix ans.

À l’aube de ses 38 ans, il souhaite effectuer son dernier tour de piste, pour entamer sa retraite et se vouer à sa vie de famille. Ce qu’il a fait au printemps 2022, devant ses proches et sa fille Violette à l'aréna Maurice-Richard. Aujourd’hui, il se dit comblé d’autant plus qu’un deuxième enfant est attendu en janvier.

Charles Hamelin

Mission accomplie

Luc Bellemare

Les Éditions La Presse

256 pages