Saint-Augustin: les coûts du chantier à l’hôtel de ville explosent de plus de 40%

L’inflation galopante a fait une nouvelle victime. La Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures devra assumer une hausse des coûts de plus de 40 % pour le chantier de son hôtel de ville et du garage municipal attenant, a appris Le Journal.

ILLUSTRATION FOURNIE PAR LA VILLE DE SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES

Jeudi dernier, le maire Sylvain Juneau déposait son budget 2023 et son programme quinquennal d’immobilisations (PQI) qui prévoyait une dépense de 13,6 M$ en 2023 et 2024 pour l’agrandissement, le réaménagement et la mise aux normes du garage municipal et de l’hôtel de ville.

L’ouverture des enveloppes des soumissionnaires, le lendemain, réservait toutefois une bien mauvaise surprise aux gestionnaires de la municipalité. Les trois soumissions reçues varient entre 21,1 M$ et 22,9 M$ (avec les taxes).

Puisque les villes paient 5% de taxes et non 15%, cela signifie que la plus basse soumission de SM Construction à Québec coûtera, au net, 19,2 M$, un écart de 41 % avec les estimés.

«C’est fulgurant les hausses. On le voit partout. Tous les projets d’infrastructures sont plus chers. Il y a l’inflation, la disponibilité de la main-d’œuvre, les matériaux, etc.», se désole le maire Sylvain Juneau en entrevue.

ILLUSTRATION FOURNIE PAR LA VILLE DE SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES

Juneau veut aller de l’avant

Malgré l’explosion des coûts, le maire n'a pas l'intention de mettre le projet sur la glace. Le chantier n'est pas un luxe, fait-il valoir. Les besoins ont évolué au fil du temps et la mise aux normes de l'édifice de 1979, pour respecter le Code du bâtiment actuel, est nécessaire, avance-t-il.

Il dit avoir pris le pouls des autres conseillers indépendants, lesquels seraient également en faveur de l’octroi du contrat dès le mois de janvier, une fois que l’analyse de la conformité des soumissions aura été complétée.

Photo d’archives

«On va de l’avant parce que si on attend, ça ne veut pas dire que ça va être moins cher», plaide le maire.

Pas une catastrophe

«Ce n’est pas une nouvelle agréable mais ce n’est pas une catastrophe non plus», relativise M. Juneau. Contrairement à d’autres villes, où le choc aurait été difficile à absorber, la Ville de Saint-Augustin se porte à merveille sur le plan financier, à tel point qu’elle annonce déjà un gel de taxes pour les 5 prochaines années et qu’elle prévoit rembourser sa dette en entier d’ici 2026.

ILLUSTRATION FOURNIE PAR LA VILLE DE SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES

La Ville peut donc se permettre d’assumer la vaste majorité de la facture du chantier à même ses surplus, constitués en grande partie de gains obtenus devant les tribunaux contre la Ville de Québec dans la saga de la quote-part d’agglomération.

Sylvain Juneau rappelle aussi que sa Ville bénéficiera aussi d'une subvention d'au moins 4,1 M$ pour ce projet qui devient le plus important à Saint-Augustin-de-Desmaures depuis l'inauguration en 2015 de son centre sportif de 34 M$, voisin de l'hôtel de ville.