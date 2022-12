«Sortez-moi d’ici!»: une nouvelle téléréalité palpitante pour TVA

La nouvelle téléréalité «Sortez-moi d’ici!» est à la fois drôle, émouvante et excitante.

• À lire aussi: À TVA, vous verrez une production renouvelée de «La Voix» en janvier

• À lire aussi: Voici la liste des nommés aux Golden Globes

On rit fort, on «force» avec les campeurs quand ils réalisent des défis - difficiles et décoiffants - et on fait preuve d’empathie quand ils se racontent aux autres, bref le téléspectateur est pleinement engagé dans son salon.

PHOTO COURTOISIE

On s’attache rapidement aux 10 braves - Andréanne A. Malette, Rahmane Belkebiche, Deano Clavet, Jean-Michel Leblond, François Marquis, Livia Martin, Jean-François Mercier, Colette Provencher, Nathalie Simard et Marianne St-Gelais - qui plongent tête première dans cette aventure humaine faite de dépassements, d’émotions fortes et de solidarité.

Joël Lemay / Agence QMI

Tous ont un petit quelque chose qui vient nous chercher, mais il faut souligner comment Nathalie Simard est drôle, très drôle même, dans les trois premiers épisodes visionnés par les journalistes, mardi. Pendant le tournage qui s’est déroulé en juillet dernier dans la jungle du Costa Rica, la chanteuse - qui y célèbre son 53e anniversaire de naissance -nous tire les larmes parce que, comme les autres participants qui développent rapidement des amitiés, elle est projetée hors de sa zone de confort et est à fleur de peau. Après avoir pleuré son trop-plein, elle est déjà prête à relever d’autres défis.

PHOTO COURTOISIE

Très expressif avec ses yeux, l’humoriste Jean-François Mercier nous décroche un sourire quand il doit sauter dans la mer depuis un hélicoptère pour gagner le camp de base de l'émission.

PHOTO COURTOISIE

Ils ont faim, ils dorment sans protection dans une jungle remplie de serpents, de moustiques et de bibittes toutes plus effrayantes les unes que les autres, et les défis qu’on leur impose sortent de l’ordinaire, leur demandant de repousser leurs peurs et leurs limites. Pour les plus vieux, c’est «Fort Boyard» sur les stéroïdes, car les campeurs ne rentrent pas à la maison après une seule émission et, disons-le, les défis sont pas mal plus fous.

Parlant de défis, plus les campeurs récoltent d’étoiles pendant ceux-ci, plus leurs soupers sont généreux, la ration de base en fin de journée étant constituée de riz et de fèves. Le matin, c'est du gruau.

PHOTO COURTOISIE

Entraide

Il n’est pas question de compétition, de coups bas et de rivalité dans «Sortez-moi d’ici!», adaptation à la sauce québécoise du format «I’m a Celebrity... Get Me Out of Here!», qui en est à 22e saison au Royaume-Uni. Les victoires comme les moments plus difficiles se partagent en groupe, dans un esprit d’entraide.

C’est toutefois dès le troisième épisode que des campeurs commencent tour à tour à plier bagage, le but étant de couronner un roi ou une reine de la jungle. La fondation retenue par le ou la gagnante met la main sur une cagnotte de 100 000 $. Au terme de chaque gala de la jungle, une personne est éliminée. Tous les concurrents se mesurent lors du défi de mise en danger et les trois ayant le moins bien tiré leur épingle du jeu croisent le fer au défi d’élimination.

Grosse logistique

Les tournages sous la houlette du réalisateur et coordonnateur Guillaume St-Arnaud se sont étirés sur 20 longues journées humides, mais des équipes sont arrivées sur place un mois avant les concurrents pour préparer les différents plateaux et les défis. Ils devaient jongler avec 28 caméras, 15 GoPro et des drones. Et les défis ont été nombreux, l’équipe ayant presque dit, elle aussi, «sortez-moi d’ici!» après une tempête tropicale au premier jour, beaucoup de pluies battantes, de grosses chaleurs ainsi que des moustiques à la tonne.

Joël Lemay / Agence QMI

Pour assurer la sécurité de tout le monde, deux personnes étaient attitrées à «nettoyer» le site des serpents qui s’y aventuraient et une équipe, dont un médecin, était en place pour veiller au bien-être des campeurs, a précisé Jean-Philippe Dion, qui en plus de coanimer avec Alexandre Barrette, produit «Sortez-moi d’ici!» par l’entremise de sa compagnie Productions Déferlantes.

Avant l’arrivée de «Sortez-moi d’ici!» dans sa case de 18 h 30, le dimanche 19 février prochain, c’est «Vlog» qui sera présentée à cette heure-là dès le 15 janvier, suivie de «La Voix», à 19 h, et de «La vraie nature», à 21 h. Nathalie Fabien, la directrice principale, Chaînes et programmation du Groupe TVA, a expliqué qu’en retardant la diffusion de «Sortez-moi d'ici!» en février, on étirait ainsi la saison jusqu’à la mi-mai.