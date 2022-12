Toujours bien en selle

Même s’il a pris part à ses dernières compétitions en Coupe du monde de vélo de montagne à l’été 2021, Raphaël Gagné n’a jamais eu l’intention de quitter son sport. Il sera plus impliqué que jamais à titre de nouvel entraîneur de l’équipe du Québec.

Pour celui qui a représenté longtemps le Canada en Coupe du monde ainsi qu’aux Jeux olympiques de Rio en 2016, c’était un aboutissement logique.

Depuis le tournant des années 2010, l’athlète de Lac-Beauport trempait dans les formations. Durant la pandémie, il est allé chercher la formation de niveau 3 d’entraîneur, qui lui permet de s’exercer au niveau national.

L’équipe du Québec, dont l’entraîneur a été en arrêt de travail pendant une longue période dans la dernière année, s’est tournée vers Gagné.

« Il y avait un grand besoin de leur côté et ce que j’ai à offrir, c’est d’être un entraîneur qui a vécu le plus haut niveau de compétition de l’intérieur. J’ai une très grande expérience, je connais le système, le circuit et les athlètes », a expliqué celui qui garde la forme à 35 ans.

« Mon souhait est d’être dans le parcours pour enseigner auprès des athlètes. J’ai encore le niveau », a-t-il ajouté.

Belle feuille de route

En Gagné, l’équipe du Québec met la main sur celui qui a été champion des Jeux panaméricains en cross-country, en 2015. La même année, il terminait 17e au classement général de la Coupe du monde.

« J’ai du vécu, je suis bien formé et je pense pouvoir apporter beaucoup aux athlètes québécois, autant du côté développement que performance », a-t-il indiqué.

De l’expérience

Gagné ne sera pas dépaysé à ses débuts dans le rôle d’entraîneur. Déjà, il s’occupait de l’académie à son nom aux Sentiers du Moulin, où il réside, à Lac-Beauport. L’été dernier, dans le cadre du Vélirium au Mont-Sainte-Anne, il a aussi supervisé un groupe d’athlètes québécois à la fois comme entraîneur, mécano de vélo et préparateur physique.

« C’était une belle expérience. Il n’est pas fréquent que les coachs soient formés sur le plan technique et physique, ce que je peux offrir.

« Maintenant, je plonge dans ce nouveau travail à temps plein et c’est une grande responsabilité. J’entrevois tous les défis qui m’attendent d’un œil positif », a-t-il fait valoir.