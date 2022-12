Tromper, est-ce toujours blâmable?

Je me doute que vous ne serez pas d’accord avec moi, mais je me risque quand même à vous exposer ma situation pour entendre votre point de vue sur mon cas. Je suis avec ma conjointe depuis dix-huit ans et nous avons deux enfants. Nous avons traversé quelques bas au cours de notre relation, mais jamais rien qui nous fasse envisager la séparation.

Je dois cependant préciser que depuis sa deuxième grossesse, ma conjointe a perdu pratiquement toute sa libido. Si on fait l’amour une fois aux quatre ou cinq mois, c’est le maximum. Elle m’avait dit un jour qu’elle avait pris un verre : « Tu sais, c’est pas que je ne t’aime plus, mais j’ai juste plus envie de faire l’amour. Maintenant que j’ai eu les enfants que je voulais avoir, une fille et un garçon, j’apprécierais qu’on baise le moins souvent possible ».

J’avais senti qu’elle se libérait en me disant ça et qu’elle me donnait le OK pour que j’aille chercher ailleurs ce dont j’avais besoin au plan sexuel. C’est à partir de là que j’ai commencé à la tromper sans m’en faire avec ça, puisque je la pensais d’accord avec l’idée. Et on n’en a plus jamais reparlé.

Dernièrement, j’ai eu une aventure avec une amie de ma femme. C’était la première fois que je me permettais ce genre de familiarité avec une personne proche de notre couple. Cette fille m’a dit que ma femme ne se doutait pas que je puisse avoir des maîtresses, et lui avait même déjà dit que si elle apprenait que j’avais sauté la clôture, j’allais le payer très cher.

Vous comprendrez que je n’ai plus revu cette fille, mais je redoute qu’elle s’ouvre un jour à quelqu’un sur ce qu’elle a vécu avec moi. S’il fallait qu’une indiscrétion de sa part vienne aux oreilles de ma blonde, j’aurais peur de la suite. Car voyez-vous, je l’aime, et je ne voudrais pas la perdre. Serais-je mieux de la revoir pour lui demander la plus grande discrétion ou ferais-je mieux de ne pas réveiller sa soif de vengeance, si jamais elle n’y avait pas pensé ?

Un gars inquiet

J’aimerais vous rassurer, mais je ne peux le faire puisque je ne connais pas cette personne et que je n’ai aucun don de clairvoyance. De toute façon, les dés étant jetés, seul le temps qui passe pourra vous rassurer sur la volonté de cette femme de rester discrète. Je ne puis cependant éviter de vous alerter sur le fait que plus vous allez jouer avec le feu, plus vous allez risquer de vous y brûler. Tout comme je me dois de vous dire que la vie de couple étant basée sur la relation de confiance entre deux personnes, il n’y a rien de plus difficile à rebâtir quand on l’a détruite, mais qu’on peut y parvenir avec du doigté et de la patience.