«Une vraie lutte»: l’acteur de la série «Dahmer» révèle pourquoi il a accepté le rôle

Evan Peters révèle pourquoi il a décidé d'accepter le rôle de Jeffrey Dahmer.

Evan Peters a dû faire face à une lutte interne pour accepter le rôle du tueur en série Jeffrey Dahmer dans Monster : The Jeffrey Dahmer Story.

Dans une interview conjointe avec le créateur de la série, Ryan Murphy, pour Variety, l'acteur a admis que c'est sa confiance en son collaborateur l'a finalement convaincu de s'attaquer au personnage.

«C'était une vraie lutte. J'y ai vraiment réfléchi et j'ai essayé de le faire. J'ai fait de nombreux allers-retours dans ma tête. Je savais que tu apportes un système de soutien incroyable, que je te fais confiance et qu'il y a une honnêteté. Je savais que, dans le but de finir cette chose aussi fort que je l'ai commencée, tu créerais un grand filet de sécurité. Si je tombais, je pourrais me relever et nous pourrions terminer ce projet. J'étais prêt à relever le défi», a-t-il révélé.

Outre l'effort mental qu'il a dû fournir pour incarner Dahmer, Evan Peters s'est aussi transformé physiquement pour le rôle, en commençant par suivre un régime sans glucide ni sucre pour perdre six kilos.

Bien qu'il ait reçu sa première nomination aux Golden Globes pour son interprétation, Evan Peters a révélé qu'il espérait obtenir des rôles plus amusants à l'avenir. «Je vais faire une petite pause dans les rôles plus sombres et explorer la lumière. Il serait intéressant pour moi de jouer quelque chose qui soit un peu plus proche de moi, un peu plus banal, et d'explorer les détails de ce genre d'expériences», a-t-il expliqué.

Evan Peters et Ryan Murphy ont travaillé ensemble sur la plupart des saisons d'American Horror Story depuis 2011. Monster : The Jeffrey Dahmer Story a débuté sur Netflix en septembre.