Vol de bijoux à La Tuque: deux suspects appréhendés à Montréal

Deux hommes suspectés d’avoir cambriolé une bijouterie de La Tuque, en Mauricie, à la fin novembre se sont fait épingler mardi à Montréal.

Les suspects, âgés de 38 et 41 ans, ont été arrêtés et sont rencontrés par les enquêteurs. Ils pourraient faire face à des accusations d’introduction par effraction et de vol.

Le 24 novembre dernier, la Sûreté du Québec a reçu un appel vers 3 h 30 après qu’un passant ait signalé que la vitre de la porte d’entrée d’une bijouterie située sur la rue Saint-Antoine était brisée. Une fois sur place, les policiers ont constaté qu’il y avait eu un important vol de bijoux.

L’enquête a ensuite permis de localiser les suspects à Montréal et de mener une perquisition avec l’aide du groupe tactique d’intervention du service de police de la Ville de Montréal.