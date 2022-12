Votre numéro de plaque d’immatriculation pour vous stationner à Québec

La Ville de Québec abandonnera l’application Copilote pour la gestion des stationnements et est à la recherche d’une nouvelle solution qui utilisera les numéros de plaques d’immatriculation.

Le projet est dans l’air depuis quelque temps, mais la Municipalité est passée à l’action, lundi, avec le lancement d’un avis d’appel d’offres pour la «modernisation de la solution de gestion du stationnement».

L’avis cherche à intéresser un fournisseur qui offrira une solution complète pour gérer les parcomètres. Les bornes actuelles ont été installées en 2012. En 2015, on a ajouté l’application mobile Copilote, qui permet de payer son espace de stationnement à partir d’un téléphone intelligent.

Mais ce système se fait vieux, explique la Ville dans son devis technique. Les 195 bornes devront être remplacées parce qu’elles «arrivent à la fin de leur vie utile». Elles n’acceptent pas les cartes de débit et les cartes de crédit ne sont pas toutes prises en charge. Depuis peu, Visa a avisé qu’elle réclamerait à la Ville des frais de 0,15 $ US pour chaque transaction avec la bande magnétique, puisque le paiement sans contact n’est pas accepté.

De plus, les pièces de rechange sont de plus en plus difficiles à trouver et sont dispendieuses. Les nouvelles bornes devront accepter les nouveaux modes de paiement.

On opère du même coup un changement de méthode. Avec ce nouveau système, plutôt que d’entrer le numéro de la place de stationnement, le conducteur entrera le numéro de sa plaque d’immatriculation.

La Ville cherche aussi une nouvelle application qui permettra le paiement par téléphone intelligent.

Le nouveau système devra «permettre l’évolution et la flexibilité vers les nouvelles technologies en temps réel telles que le crédit de temps, la tarification dynamique ou le permis mensuel avec une option de décompte».

Des caméras de contrôle seront installées sur les véhicules des agents de stationnement qui permettront d’identifier rapidement les voitures qui sont en contravention par leur immatriculation.

Le tout devrait entrer en service en novembre 2023.