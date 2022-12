SIGOUIN, Fr Olivain (Guy), FNDM



À la Résidence De La Salle à Ste-Dorothée, le l0 décembre 2022 à l'âge de 92 ans est décédé le Frère Olivain Sigouin, en religion Guy Sigouin, de la Congrégation des Frères de N.D. de la Miséricorde. Il était natif de Montréal. Il était le fils de feu Elphège Sigouin et de feu Marie-Louise Bissonnette. Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil son frère Isidore, ses belles­soeurs Vania Jimenezet Thérèse Desorcy, de nombreux neveux et nièces avec leurs conjoints et conjointes et leurs enfants ainsi que plusieurs amis qui l'ont apprécié pour son dévouement comme enseignant et dans son travail au Centre de Plein-Air Éducatif 4 Saisons à Lac Sergent. La Communauté tient à remercier l'exceptionnelle équipe soignante de la Résidence De La Salle à Ste-Dorothée. Il sera exposé à la :samedi, le 17 décembre à 9h30 et une Eucharistie sera célébrée au même endroit à 10h30. Il sera par la suite incinéré et la mise en terre se fera à une date ultérieure au cimetière paroissial de Saint-Raymond de Portneuf. Afin de suivre les directives de la Santé Publique, le port du masque, le lavage des mains et la distanciation sont recommandés.