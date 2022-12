LEBEL, Jacques



À Québec, le 24 novembre 2022, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Jacques Lebel, époux en premières noces de feu dame Germaine St-Hilaire et de madame Denise Gosselin en secondes noces. Il était le fils de feu dame Jeannette Boulianne et de feu monsieur Léopold-Joseph Lebel. Il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Mario (Gisèle Audet), feu Alain et Stéphane (Sandy Bernicky); ses petits-enfants : Simon (Geneviève Grenier-Castilloux), Vincent (Alison-Audrey Singer), Félix, Enrick (Vicky Poulin) et Érika; ses deux arrière-petits-fils : Victor et Billy; ses beaux-enfants : Michel (Diane Bolduc), Mario et Julie (Éric Nadeau); leurs enfants : Francis Gosselin, Frédérick Gosselin et Laurie Gosselin; ses frères et sœurs : feu Huguette (Clément Boissinot), feu Guy, Lisette (feu Gilles Vallières); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille St-Hilaire : feu Florent St-Hilaire (feu Jacqueline Mainguy), feu Yolande St-Hilaire (feu Léo Mainguy Jr), feu Noëlla St-Hilaire (Jean-Claude Mainguy); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gosselin : Jeanne Gosselin (André Messier), André Gosselin (Huguette Gingras), Marc Gosselin (Louise Cantin) et feu Daniel Gosselin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances àde 10h à 11h.La famille aimerait remercier chaleureusement tout le personnel soignant du Centre d'hébergement de Charlesbourg pour les bons soins prodigués à Jacques. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec via l'adresse suivante :https://www.jedonneenligne.org/lasocietealzheimerdequebec/?FrmGroupUID=allDes formulaires seront disponibles sur place.