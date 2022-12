GRAVEL, François



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 décembre 2022, à l'âge de 89 ans et 2 mois, est décédé monsieur François Gravel, époux de madame Lucille Gauthier, fils de feu madame Amanda Murray et de feu monsieur Joseph Gravel. Il demeurait à Lévis. Monsieur Gravel a été professeur au Cegep de Rimouski pendant 35 ans en génie mécanique.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auà compter de 13h45.L'inhumation des cendres se fera au Mausolée Mont-Marie à 14h50. Il laisse dans le deuil, outre son épouse madame Lucille Gauthier, ses enfants : Martine Gravel (Charles Gosselin) et Marie-Josée; ses petits-enfants : Patricia Gosselin (Pierre Courtemanche), Mélina Gosselin (Jackson Ng) et Olivier Gravel; ses arrière-petits-enfants : Stella, Joshua et Midori ainsi que de nombreux parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins palliatif de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Québec, téléphone : 418 835-7188, courriel : info@fhdl.ca, site Web : www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.