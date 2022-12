CLOUTIER, Mariette Parent



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 29 novembre 2022, à l'âge de 87 ans et 3 mois, est décédée madame Mariette Parent Cloutier, épouse de feu monsieur Mario Cloutier, fille de feu madame Alice Guay et de feu monsieur Ernest Parent. Elle demeurait à Ste-Foy.La famille recevra parents et amis pour une période de condoléances à partir de 13h. L'inhumation se fera au Cimetière Mont-Marie à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Francis (Johane Côté), Pierre, Monikca (Louis-Philippe Bibeau); ses petits-enfants : Jérémie Cloutier, Louis, Charles et Marie-Alice Bibeau ; sa soeur Francine (feu Romuald St-Hilaire); son filleul Luc Desjardins (Ghislaine Patenaude), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son cher époux Mario Cloutier; ses parents : Ernest Parent et Alice Guay; ses frères et sa sœur : Charles-Henri, Lorraine (feu Gérard Desjardins), Laurent (feu Rollande Tremblay) et André. Nous remercions la Dre Paule Bernard ainsi que toute l'équipe de l'unité de soins palliatifs du centre hospitalier Jeffery Hale pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's, 1270, chemin Sainte-Foy bureau 2000, Québec, Québec, téléphone : 418 684-2260, site web : www.amisdujhsb.ca