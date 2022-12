Accident mortel de Saint-Fabien: l’identité des deux victimes dévoilée

La Sureté du Québec a dévoilé les noms des deux personnes qui ont perdu la vie, mardi à Saint-Fabien au Bas-Saint-Laurent, lors de la collision entre un véhicule et un autocar sur la route 132. Il s’agit de Nadine Lapointe, 55 ans de Québec, et d’Evan Rivest-Girard, 24 ans de Rimouski.

Mme Lapointe était passagère de l’autocar alors que M. Rivest-Girard était le seul occupant du véhicule qui a percuté le véhicule lourd.

La tragédie est survenue vers 17h15. Le plus petit véhicule aurait quitté sa voie pour entrer en collision avec l’autocar de la compagnie Orléans Express. La Sureté du Québec poursuit toujours son enquête.

L’autocar transportant 40 personnes, incluant le conducteur, avait quitté Rimouski vers 16h30 en direction de Québec. Les conditions météorologiques étaient particulièrement mauvaises dans ce secteur au moment du drame.

Branle-bas de combat

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent a tenu une conférence de presse ce matin pour fait le point sur la situation. Un code orange, signifiant une arrivée massive de blessé, a été déclenché et 70 personnes ont été rappelées au travail.

Le chef de l’urgence de l’hôpital de Rimouski, Pascal Ducharme, a précisé que 41 consultations ont eu lieu dans un temps assez court.

À 11h aujourd’hui, le bilan faisait état de sept personnes hospitalisées, dont une aux soins intensifs. Une huitième se trouvait encore à l’urgence.

«Quinze ambulances se sont présentées à l’urgence. Les communications avec les paramédics ont été exemplaires», a déclaré de Dr Ducharme.

«De plus 24 personnes ont été transportées en autobus scolaire, a poursuivi le médecin. Parmi elles 13 ont été placées sur une civière et ont nécessité des examens plus poussés. En l’espace d’une heure ce sont donc 28 personnes qui se sont retrouvées sur une civière ce qui a nécessité une grande mobilisation du personnel. Dans un délai de cinq heures, tous ont été évalués par un médecin.

«À travers tout ça, on a continué à offrir des soins à l’urgence au reste de la population», a ajouté le Dr Ducharme.