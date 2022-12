SUZOR, Raymond



Au Centre d'hébergement de St-Marc-des-Carrières, le 5 décembre 2022, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Raymond Suzor, époux de madame Marjolaine Savard et fils de feu Ovila Suzor et feu Ozélina Lachance. Il demeurait à Pont-Rouge. Monsieur Suzor laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Nathalie (Sylvain Denis), ses petits-enfants: Jérémy (Marylou Morasse), Jeffrey et Coryne; ses frères et sa sœur de la famille Suzor: feu Lucien (Suzanne Suzor), feu Gilberte (Jean-Guy Leclerc), feu André (Louise Leclerc) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces et amis. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD St-Marc-des-Carrières pour les soins et l'attention apportée. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le vendredi 16 décembre 2022 de 10h à 11h à laPar la suite, les cendres seront déposées au columbarium de la résidence funéraire.