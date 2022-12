COLLIN, Georges-Henri



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de notre père monsieur Georges-Henri Collin, survenu à la résidence Les Habitations du Buton, le 5 décembre 2022, à l'âge de 93 ans. Il était l'époux de feu madame Jeannine Couture et fils de feu dame Marie-Louise Isabelle et de feu monsieur Ovide Collin. Il demeurait autrefois à St-Apolline-de-Patton. La famille accueillera parents et ami(e)s à lale vendredi 16 décembre 2022 de 19h à 21h et samedi, jour des funérailles à compter de 13h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Claude (Hélène Côté), Raynald (Raymonde Bolduc), Pâquerette (Léandre Gagnon), André (Chantal Godbout), Suzette (Jean-Claude Breton), Liette (feu Gaétan St-Laurent), ainsi que ses petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants; ses frères et sa sœur : feu Léopold (feu Élise Langevin), feu Philippe (Thérèse Langevin), feu Joseph (feu Jeannine Brulotte), feu Roger (feu Olivine Guillemette), feu Paul-Émile (Lina Couture), Gérard (feu Gertrude Gagnon), feu Aline (feu Léo Landry), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Couture, plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s, ainsi que son amie Madeleine Bernard. Un merci spécial au personnel de Les Habitations du Buton ainsi qu'au personnel de l'Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la