Coupe du monde de soccer: un duel attendu entre la France et le Maroc

DOHA, Qatar | On y est presque, c’est la dernière demi-finale de la Coupe du monde 2022 et elle oppose deux nations qui sont chères aux Montréalais, la France et le Maroc.

Suivez le déroulement du match de minute en minute dès 14h

On a beau être au Qatar, on vous imagine bien dans le Petit Maghreb ou encore au L’Barouf encourager votre sélection favorite. L’ambiance y sera folle.

Et elle sera aussi explosive au stade Al Bayt où les Marocains sont débarqués par milliers pour ébranler la structure qui peut accueillir près de 70 000 spectateurs. On vous le dit, il y a de l’électricité dans l’air.

Il s’agit d’une merveilleuse confrontation entre les Bleus, qui sont menés par Kylian Mbappé. Celui-ci se livre à une belle lutte avec Lionel Messi pour le titre de meilleur buteur et meilleur joueur du tournoi.

Devant cette machine offensive bien huilée qui tente de remporter un second titre consécutif, la forteresse marocaine se dresse fièrement avec comme général le Montréalais de naissance Yassine Bounou qui n’a accordé qu’un seul but en cinq matchs depuis le début du tournoi.

C’est donc un duel entre l’attaque et la défense, un peu comme ce qu’on a connu mardi entre l’Argentine et la Croatie. Est-ce que l’issue sera la même? On aura la réponse en fin d’après-midi.

• À lire aussi: La France arrivera-t-elle à percer la défense marocaine?

• À lire aussi: Qatar 2022: le Maroc continue d'avancer envers et contre tout

• À lire aussi: La forteresse tombe

Plus de détails suivront.