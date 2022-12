Crise des opioïdes : De 1300 à 1770 morts par trimestre jusqu’à la mi-2023

La crise des opioïdes a déjà coûté la vie à plus de 3500 Canadiens au cours de la première moitié de l’année et pourrait bien en tuer encore plusieurs milliers au cours des mois à venir, s’est alarmée l’Agence de la Santé publique du Canada mercredi.

Selon les plus récentes données, 3556 Canadiens ont succombé à une surdose liée aux opioïdes entre janvier et juin. Ce faisant, la crise a désormais coûté la vie à plus de 32 600 personnes depuis son début, en 2016.

À titre de comparaison, un peu plus de 48 300 Canadiens, à ce jour, ont succombé après avoir contracté la COVID-19, selon les données de Santé Canada.

20 morts par jour

Lors du dernier trimestre d’avril à juin, 1652 décès liés aux opioïdes ont été recensés, ainsi que 1163 hospitalisations.

«C'est une diminution du nombre de décès et d'hospitalisations par rapport aux nombres signalés au cours des trimestres précédents depuis le début de la pandémie. Toutefois, ces derniers chiffres restent sensiblement plus élevés que ceux des années prépandémiques», a noté la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada.

Les opioïdes continuent de causer la mort d’environ 20 personnes par jour, contre une moyenne de 8 décès par jour en 2016, au début de la crise.

«Il ne fait aucun doute que les méfaits liés aux substances demeurent une crise de santé publique urgente au Canada, alimentée par un approvisionnement en drogues toxiques, le fentanyl contribuant à une forte proportion (76 %) des décès jusqu'à présent en 2022», a souligné la Dre Tam.

Les projections de la santé publique laissent entrevoir que, pour les prochains trimestres jusqu’en juin 2023, la crise devrait continuer à tuer de 1300 à 1770 Canadiens par période de trois mois, pour un total de 5200 à 7080 victimes sur un an.

La Colombie-Britannique est, proportionnellement, la province la plus touchée par la crise, elle qui cumulait à elle seule une moyenne d’environ six décès par jour pour les six premiers mois de l’année.

Dans l’ensemble, 90 % de tous les décès recensés lors des six premiers mois de l'année se sont produits dans la province du Pacifique, en Alberta et en Ontario.