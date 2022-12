Détruire la nature ralentit le réchauffement climatique dans certaines parties du globe (et c’est grave)

Si l’Organisation météorologique internationale a déclaré l’Europe comme le continent se réchauffant le plus rapidement, il semblerait que des endroits où la pollution et la destruction de l’écosystème font encore plus de ravages se réchauffent moins lentement.

Avant de crier au fait qu’il faut donc plus polluer, le Washington Post a décidé dans une étude de nous mettre en garde contre tout triomphalisme. Cette étude reprend plusieurs analyses tirées de journaux scientifiques comme Nature.

Et cette lenteur est tout aussi problématique que l’accélération du réchauffement dans des régions comme le continent européen.

AFP

Trois régions sont prises en exemples : l’Antarctique et la région concernée par le trou dans la couche d’ozone, les eaux entourant le Groenland, et la vallée du Gange en Inde.

Antarctique

Alors que l’ouest de l’Antarctique est l’une des régions du monde qui se réchauffent le plus rapidement, l’Est ne suit pas la même cadence.

AFP

Le Post nous explique que pour les scientifiques cela s’explique par le trou dans la couche d’ozone.

La théorie est que «le trou dans la couche d’ozone altère la circulation des vents de haut niveau qui dirigent les conditions météorologiques d’une manière qui rend plus difficile l’échappement de l’air polaire froid», a déclaré au quotidien Robert Rohde, scientifique principal pour Berkeley Earth.

Pour rappel, le trou dans la couche d’ozone est une réduction de la couche atmosphérique en question qui agit comme un bouclier contre les rayons ultraviolets nocifs du soleil.

L’autre raison serait liée aux terrains beaucoup plus surélevés et montagneux de l’est du continent, facilitant ainsi la réfection de la chaleur produite par la lumière du soleil.

AFP

Eaux de l’Atlantique Nord

La destruction des courants marins par le déversement des eaux douces provenant de la fonte de la calotte glaciaire groenlandaise est aussi un facteur de diminution de la vitesse du réchauffement dans le nord de l’océan Atlantique.

AFP

Et cela est assez incroyable pour les scientifiques quand on pense au contraire à la vitesse où les températures se réchauffent dans la région Arctique.

Le Post nous explique que ce phénomène se voit le plus dans une petite partie de l’Atlantique Nord, juste au sud du Groenland : «Ici, les eaux se sont légèrement refroidies et deviennent également si faibles en salinité que les scientifiques craignent qu’un important courant océanique ne s’affaiblit.»

Ce courant est connu pour inclure le «Gulf Stream», ou courant marin du golfe, qui est la source la plus importante de régulation du climat de notre partie de l’hémisphère nord de la planète.

AFP

«Les pertes de glace au Groenland sont si massives qu’elles ne peuvent pas être arrêtées», ajoute le quotidien.

Inde

Là encore le Post nous rapporte la même raison au ralentissement du réchauffement dans cette région : notre destruction de la nature avec ici la pollution.

AFP

Le quotidien explique ici que «les aérosols, ou particules fines en suspension dans l’air ont généralement un effet de refroidissement, car ils bloquent et dispersent la lumière du soleil et peuvent stimuler la formation de nuages. »

Le journal ajoute que «les polluants tels que le dioxyde de soufre, libérés lors de la combustion de combustibles contenant du soufre tels que le charbon, le pétrole ou le diesel, peuvent être particulièrement efficaces pour refroidir des zones localisées. »

AFP

Malgré cela, l’Inde connaît en été record après record de chaleur extrême liée à l’humidité, à même de remettre en cause la capacité pour l’être humain à pouvoir survivre durablement dans certaines régions du pays.