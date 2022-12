Drame de Wendake: Michael Chicoine plaide coupable du meurtre de ses deux fils

Michaël Chicoine, accusé du meurtre de ses deux enfants en octobre 2020 à Wendake, a finalement plaidé coupable mercredi, évitant du même coup le difficile procès qui devait s’ouvrir le 16 janvier prochain.

L’histoire d’horreur a fait couler beaucoup d’encre et le procès qui devait s’ouvrir en début d’année 2023 était attendu après avoir été repoussé à deux reprises.

Photo courtoisie

Mercredi matin, devant quelques membres de sa famille, dont sa mère, mais aussi devant la mère des petits et ses proches, Michael Chicoine a mis fin à cette attente en plaidant coupable. Une décision qui évitera à ses proches ainsi qu’à son ex-conjointe un procès qui aurait été difficile à supporter.

Vêtu d’un chandail noir, Chicoine est entré dans le box des accusés calmement, ce qui tranchait avec l’attitude qu’il affichait lors de précédentes étapes du processus judiciaire.

Son avocat Me Pierre Gagnon a ensuite confirmé d’entrée de jeu que son client entendait disposer de son dossier et qu’il ne remettait plus en doute son aptitude à comparaître.

Photo Stevens Leblanc

À la lecture des actes d’accusations de meurtre au deuxième degré par le juge François Huot, Michael Chicoine a répondu d’une faible voix.

«Je plaide coupable, monsieur le juge.»

Questionné sur son état, Chicoine a alors mentionné être «fatigué», mais «avoir toute sa tête».

Souhaitant éviter toute ambiguïté et la possibilité d’un futur appel, le juge Huot a malgré tout ordonné qu’une évaluation sur l’aptitude à enregistrer son plaidoyer soit tenue sur l’heure du midi.

Déjà présente en salle, la psychiatre Diane Leblanc a été mandatée pour rencontrer Michael Chicoine.

À la suite de cette courte rencontre, l’experte a déclaré l’homme de 32 ans tout à fait conscient des conséquences d’une telle décision, permettant du même coup au juge Huot d’entériner la décision.

Rappel des faits

Chicoine était accusé du meurtre de ses deux fils, Olivier et Alex, qu’il a assassinés le 11 octobre 2020.

Dans l’exposé des faits présenté à la cour mercredi par le procureur de la couronne Jean-Simon Larouche, il est établi par un pathologiste que les deux bambins sont morts probablement «d’une suffocation (par obstruction des voies respiratoires extérieures) et/ou d’une strangulation».

Des oreillers retrouvés à proximité des corps tâchés du sang des enfants laissent croire que c’est de cette façon que Chicoine a mis fin à leur trop courte vie.

Ce terrible récit a évidemment provoqué quelques sanglots dans l’audience, notamment chez la mère des petites victimes, accompagnée de plusieurs membres de son entourage.

Mais l’horreur n’était pas encore terminée. L’exposé nous apprend que Chicoine a ensuite envoyé une photo des corps inertes des enfants, installés dans un lit, à sa mère à 2h07 et à son ex-conjointe à 2h10 dans la nuit du 11 octobre.

À la mère des enfants, il accompagne la photo du message «Émilie, adieu».

Photo Stevens Leblanc

À sa mère, il écrit : «Je m’excuse maman, mais j’ai trop souffert, Émilie m’a fait tellement de mal. N’oublie jamais que je t’aime.»

Michael Chicoine s’est ensuite livré lui-même au SPVQ dans les heures suivantes, non sans leur mentionner avoir tenté de s’enlever la vie en consommant des médicaments. Ce sont les policiers qui ont trouvé les corps des enfants à leur arrivée dans la résidence de l’accusé à 2h35.

Signalements à la DPJ

Au cours des procédures, la mère d’Olivier et Alex a mis en demeure la DPJ et le ministère de la Santé et des Services sociaux pour 2M$. Elle déplorait que les trois signalements qu’elle a faits par crainte de son ex-conjoint n’aient pas reçu le traitement nécessaire.

«Les dénonciations n’ont pas été prises au sérieux. Les délais de traitements aussi. Au 2e signalement, on m’a averti 60 jours plus tard que ça n’allait pas être pris en charge. L’enquêteur m’avait dit que ça serait fait. Et le 3e signalement, ça a pris 30 jours et on en l’a pas pris en charge», avait déploré Émilie Arsenault.

Cette dernière a également fait une sortie publique en septembre 2022 pour dénoncer que malgré un interdit de contact, Michael Chicoine est parvenu à la contacter à deux reprises à partir de l’établissement de détention.

«J’ai répondu et c’était quelqu’un qui pleurait au téléphone. C’était lui, pour me dire que j’avais une belle voix. C’était la première fois que je réentendais sa voix depuis les événements. Il n’y a pas de mot pour décrire dans quel état j’étais. J’avais peur. Je me demandais s’il s’était sauvé. J’avais vraiment peur, j’avais barré toutes mes portes», confiait à ce moment la femme à TVA Nouvelles, troublée.

Elle réclamait un meilleur encadrement des contacts des détenus avec l’extérieur.

Le drame de Wendake

11 octobre 2020 :

Michael Chicoine tue ses deux fils, Olivier, 5 ans et Alex, 2 ans.

14 octobre :

La mère de Chicoine publie une lettre ouverte abordant les importants problèmes de santé mentale de son fils. On apprend dans les mêmes jours que des signalements à la DPJ avaient été faits par la mère, mais non retenus.

20 mai 2021 :

Une première date de procès est fixée pour septembre 2021

4 avril 2022 :

Après des délais, une deuxième date est fixée, cette fois pour septembre 2022

25 avril 2022 :

La DPJ et le ministère de la Santé et des Services sociaux sont mis en demeure pour 2M$ par la mère des victimes, Émilie Arsenault

Juin 2022 :

Michael Chicoine change d’avocat, passant de Me Pierre Gagnon à Me Alexandra Longueville. Ce changement provoque à nouveau un report du procès, cette fois à janvier 2023

28 octobre 2022 :

Chicoine change à nouveau d’avocat, revenant à Me Pierre Gagnon. Le juge François Huot avise toutefois les parties qu’aucun nouveau délai ne sera accordé.

14 décembre 2022 :

Michael Chicoine plaide coupable, évitant du même coup un procès qui se serait assurément avéré difficile pour les proches des victimes