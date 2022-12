Fréquentation des musées en 2021: encore loin d’un retour à la normale au Québec

Les musées du Québec ont trouvé un regain de popularité en 2021 avec l’assouplissement des mesures sanitaires, mais le nombre de fréquentations n’est pour autant pas revenu au niveau prépandémique, selon un récent rapport.

Pès de 6,8 millions de personnes ont visité un musée, un centre d’exposition ou un lieu d’interprétation en 2021, ce qui représente une hausse de 72 % par rapport à l’année précédente. La moyenne de 2015 à 2019 est cependant établie à 15,2 millions d’entrées.

Les musées de sciences ont particulièrement séduit avec 2,2 millions de visiteurs, suivis par les lieux d’interprétation d’histoire, d’ethnologie et d’archéologie avec 1,5 million d’entrées. Il s’agit cependant d’une baisse de 55 % des visites en comparaison de la moyenne prépandémie.

Les musées de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec ainsi que de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine sont les régions qui ont connu des niveaux de fréquentation similaires à ceux de 2015 à 2019, avec une hausse de 7 % et une baisse de 17 % respectivement.

L’Outaouais (-91 %), la Mauricie (-65 %), Montréal (-63 %) et la Capitale-Nationale (-58 %) ont toutefois enregistré les plus fortes baisses.

Pour autant, 12 des 30 institutions muséales les plus fréquentées sont situées à Montréal et six dans la Capitale-Nationale.

Les visites scolaires moins importantes en 2021 ont aussi eu une influence sur cette baisse puisque la fréquentation scolaire est passée de 181 000 entrées en 2020 à 173 000 en 2021, loin de la moyenne de 903 104 entre 2015 et 2019.