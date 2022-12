Fumer et vapoter bientôt proscrit dans les lieux publics de Banff

Les visiteurs et les résidents de Banff, en Alberta, devront abandonner leurs cigarettes et vapoteuses en 2023 avec l’entrée en vigueur d’un règlement interdisant leur utilisation dans la majorité des espaces publics de la ville.

Dès le 1er février prochain, il sera ainsi proscrit de fumer ou vapoter dans les parcs et les espaces verts, mais aussi sur les trottoirs publics, aux arrêts de bus et à proximité d’un enfant de moins de 10 ans dont on n’a pas la garde, a rapporté mercredi le «Calgary Herald».

Seule exception, l’usage du tabac lors d’une cérémonie liée à une tradition autochtone ou encore sur les propriétés privées.

Une amende allant de 250 $ à 500 $ pourrait être remise à toute personne qui ne respecte pas cette nouvelle règle qui a été adoptée lors d’une réunion du conseil municipal lundi dernier.

«Vos actions d'aujourd'hui iront bien au-delà de cette communauté», a déclaré Les Hagen, directeur général d'Action on Smoking and Health (ASH), qui était présent à la réunion de lundi.

«Fumer dans les parcs est un problème de santé publique important, cependant, les mégots de cigarettes sont l'objet le plus jeté sur la planète. Le tabagisme imprudent est responsable de 10 à 15 % de tous les incendies de forêt au Canada», a-t-il ajouté selon le média.

Ce règlement sera ainsi conforme à celui entré en vigueur en 2018 pour la consommation de cannabis.